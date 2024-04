La rimodulazione degli ambulatori del medico Di Lazzaro Giraldi lascia scoperti paesi come Orsigna, Pracchia e Le Piastre, creando disagi per gli abitanti, soprattutto anziani. La direttrice della Società della Salute di Pistoia spiega che la situazione è legata a vincoli contrattuali, ma si sta lavorando per trovare soluzioni alla carenza di medici a livello nazionale. Un disegno di legge prevede incentivi per chi accetta di lavorare in zone disagiate come la Montagna.