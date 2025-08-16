Arezzo, 16 agosto 2025 – Diamanti: le stelle del balletto danzano a Cortona

Venerdì 5 settembre in Piazza Signorelli – evento nel programma di CortonAntiquaria - andrà in scena un entusiasmante Gran Galà di danza e balletto.

Alcune delle più celebri star della danza europea si intrecceranno, nella notte cortonese, passi a due, assoli, composizioni ottocentesche, neoclassiche e contemporanee, firmati da coreografi di punta.

Cortona, Piazza Signorelli, venerdì 5 settembre 2025 ore 21.30

Proseguono gli annunci degli eventi esclusivi che arricchiranno la 63ª edizione di CortonAntiquaria, la storica mostra mercato d'antiquariato che, anche quest'anno, animerà il suggestivo borgo toscano dal 23 agosto al 7 settembre con selezionatissimi espositori e un'atmosfera unica nel panorama fieristico italiano.

Dopo la conferma del concerto-evento del 6 settembre con una delle voci più amate della musica italiana, Fiorella Mannoia, i riflettori di Piazza Signorelli si accenderanno già la sera precedente – venerdì 5 settembre alle ore 21.30 – per accogliere il fascino della grande danza internazionale con lo spettacolo “Diamanti”.

Sotto la direzione artistica di Francesco Borelli - per molti anni affermato danzatore, oggi maitre du ballet, giornalista e direttore artistico del “Novara Dance Experience” - e dell'associazione culturale Dance Hall, andrà in scena un Gran Galà dedicato alla bellezza del balletto, che vedrà esibirsi alcune delle stelle più brillanti della danza provenienti dalle compagnie e dai teatri più importanti d'Europa.

In programma un raffinato intreccio di passi a due, assoli, coreografie ottocentesche, neoclassiche e contemporanee di raffinata modernità firmati da coreografi di spicco. Da La morte del Cigno con la coreografia di Michel Fokine al Passo a due da “Coppelia” ideato da Arthur Saint-Léon, da Le Bourgeois su coreografia di Ben Van Cauwenbergh al passo a due da Romeo e Giulietta” firmato da Leonid Lavrovsky: solo esempi della proposta ideata per l'evento.

Tra gli artisti in scena: Iana Salenko e Dinu Tamazlacaru (Principal Dancer Staatsballett Berlin), Anbeta Toromani star del programma “Amici” e Alessandro Macario già Primo ballerino del Teatro San Carlo di Napoli (entrambi Freelance Principal Dancer), Natalia de Froberville e Ramiro Gomez Samon (Danseurs Étoile du Ballet du Capitole), Claudia D'Antonio e Salvatore Manzo (Étoiles del Teatro San Carlo di Napoli), Orazio Di Bella (Solista del Ballett Am Rhein di Dusseldorf), Aleksandra Liashenko (Principal Dancer ospite, già Principal presso il Balletto del teatro dell'Opera di Vienna), Davide Alphandery (danzatore della compagnia Junior del Teatro dell'Opera di Parigi).

I biglietti per il concerto di Cortona sono disponibili a Cortona Sviluppo o su su TicketOne https://www.ticketone.it/eventseries/diamanti-le-stelle-del-balletto-danzano-a-cortona-3937758/

L'edizione 2025 di CortonAntiquaria si preannuncia tra le più ricche e affascinanti di sempre: una perfetta fusione tra arte, eleganza e spettacolo, grazie a un calendario di eventi collaterali che arricchiscono l'esperienza del pubblico con appuntamenti di altissimo profilo.