Incendio a Roccalbegna, “rogo sempre più vasto” minaccia case e poderi. Canadair ed elicotteri in azione

Roccalbegna (Grosseto), 15 agosto 2025 – Nella serata di Ferragosto era ancora in corso e decisamente attivo il vasto incendio di bosco che si è sviluppato nel primo pomeriggio in località Cana nel comune di Roccalbegna.

Un vero e proprio spiegamento di forze sta lottando senza sosta contro due maligni alleati delle fiamme: il vento teso e la particolare asperità del territorio, che rende molto difficile l’intervento.

La zona interessata dall'incendio in provincia di Grosseto

Sul posto ci sono ben otto squadre di vigili del fuoco del comando di Grosseto (tra cui due della sede centrale, una del distaccamento di Arcidosso, poi Follonica, Orbetello, una del distaccamento volontario di Manciano e la squadra di vigilanza Antincendi boschivi di stanza ad Ansedonia) supportate da volontari della regione. In tutto oltre una quarantina di vigili del fuoco, ma sul posto arrivano anche squadre da altri comandi della Toscana: Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia e Massa con i rispettivi moduli antincendi boschivi. Perché il rogo è andato via via facendosi sempre più preoccupante. “Il rogo si sta minacciosamente spostando”, dicono dai vigili del fuoco, che saranno al lavoro per tutta la notte.

Le squadre dei vigili del fuoco si sono poi spostate a presidio delle varie abitazioni, poderi e aziende agricole minacciate dalle fiamme, mentre due Canadair del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e tre elicotteri della Regione Toscana effettuano diversi lanci per contenere il fronte delle fiamme che si stanno propagando velocemente, a causa soprattutto del vento.

"Anche a Ferragosto – aveva detto nel pomeriggio il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – siamo impegnati sul fronte degli incendi boschivi”.

Roccalbegna si aggiunge così alla lunga lista di comuni della provincia di Grosseto che in queste ultime settimane hanno conosciuto roghi importanti: Grosseto, Campagnatico, Scansano, Porto Ercole, Massa Marittima, Cinigiano, Castiglione della Pescaia, Monterotondo Marittimo e Roccastrada.