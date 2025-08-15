"Sanità e accordi. Sono prove di rimpasto?"

"Il Pd con Forza Italia, Lega, Azione, Noi Moderati vuol significare che presto avremo anche un rimpasto in Giunta?" E’ la domanda che si pone il consigliere di opposizione Paolo Mazzocco che prende spunto "dal caso della Multiservizi e Farmacia comunale che, a quanto dichiarato dalla stessa amministrazione – dice Mazzocco –, hanno avuto precise indicazioni per l’utilizzo degli ambulatori pubblici adiacenti la Farmacia comunale verso attività di specialisti privati ai quali, addirittura, sarebbero dati gratis per 6 mesi e poi ad affitto agevolato. Il soggetto di questa operazione di imprenditoria privata è la V^ commissione sanità presieduta da Simone Cecconi, consigliere Pd, e dal vice Sandro Poli, consigliere sostenuto da Forza Italia, Lega, Azione, Italia viva e Noi Moderati".

E sulla questione interviene pure il consigliere Alessandro Giuliani. "È una situazione grottesca che sia la V^ commissione sanità a dare indicazioni ad una società interamente pubblica e in capo al Comune di agevolare attività privata nei locali pubblici e a spese dei cittadini – dice Giuliani –. Hanno avuto anche il coraggio di definire questa operazione di privatizzazione come un andare incontro alle categorie più fragili e bisognose, e come? Portando nei locali pubblici specialisti privati che devono quindi pagare? La V^commissione, così come tutti noi consiglieri, deve e dobbiamo fare di tutto affinché sia la Asl a dare risposte in tempi e modi congrui ai cittadini, interagendo anche aspramente se necessario con i vertici aziendali affinché riducano le distanze che hanno creato in questi anni anche, è bene sottolinearlo sempre, con la complicità proprio del Pd locale, e delle colline metallifere".

Roberto Pieralli