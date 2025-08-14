Incidente tra camion in galleria, chiuso tratto dell’Autostrada del Sole

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Cronaca
CronacaIncidente tra camion in galleria, chiuso tratto dell’Autostrada del Sole
14 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Acqua distribuita agli automobilisti in coda. Lo scontro nella galleria Val di Sambro sulla variante di valico al confine tra Toscana e Emilia

Dalla webcam di Autostrade, veicoli fermi e persone in strada sulla A1 dove il traffico è rimasto bloccato per un incidente tra mezzi pesanti

Dalla webcam di Autostrade, veicoli fermi e persone in strada sulla A1 dove il traffico è rimasto bloccato per un incidente tra mezzi pesanti

Firenzuola (Firenze), 14 agosto 2025 – Ancora un incidente tra mezzi pesanti nel tratto appenninico dell’Autostrada del Sole, al confine tra Toscana e Emilia, con blocco della circolazione e lunghe file. Nonostante la coda sia in una zona più alta della conca fiorentina, dove anche oggi si sono toccati 38 gradi, le temperature non sono trascurabili e sopra i 30 gradi per cui agli automobilisti in fila è stata distribuita acqua.  

L’incidente è successo intorno alle 15,30: coinvolti due camion nella galleria Val di Sambro, sull'A1 Direttissima. "Muoversi in Toscana” riferisce della chiusura del tratto tra Badia e l'allacciamento con A1 Milano-Napoli verso Bologna.

All'interno del tratto chiuso il traffico è incolonnato per 3 chilometri. Segnalati 5 chilometri dopo Firenzuola.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Per evitare il “tappo” il consiglio di Autostrade a chi è in transito sulla A1 Direttissima verso Bologna è consigliato di uscire alla stazione di Firenzuola, percorrere la viabilità ordinaria sulla strada statale 65 della Futa e rientrare sulla Autosole a Sasso Marconi.

Solo ai veicoli leggeri in transito sulla verso Bologna è consigliato di percorrere la vecchia Panoramica.

