Incidente tra camion in galleria, chiuso tratto dell’Autostrada del Sole

Firenzuola (Firenze), 14 agosto 2025 – Ancora un incidente tra mezzi pesanti nel tratto appenninico dell’Autostrada del Sole, al confine tra Toscana e Emilia, con blocco della circolazione e lunghe file. Nonostante la coda sia in una zona più alta della conca fiorentina, dove anche oggi si sono toccati 38 gradi, le temperature non sono trascurabili e sopra i 30 gradi per cui agli automobilisti in fila è stata distribuita acqua.

L’incidente è successo intorno alle 15,30: coinvolti due camion nella galleria Val di Sambro, sull'A1 Direttissima. "Muoversi in Toscana” riferisce della chiusura del tratto tra Badia e l'allacciamento con A1 Milano-Napoli verso Bologna.

All'interno del tratto chiuso il traffico è incolonnato per 3 chilometri. Segnalati 5 chilometri dopo Firenzuola.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Per evitare il “tappo” il consiglio di Autostrade a chi è in transito sulla A1 Direttissima verso Bologna è consigliato di uscire alla stazione di Firenzuola, percorrere la viabilità ordinaria sulla strada statale 65 della Futa e rientrare sulla Autosole a Sasso Marconi.

Solo ai veicoli leggeri in transito sulla verso Bologna è consigliato di percorrere la vecchia Panoramica.