Cronaca
Incendio a Montemarcello, squadre al lavoro per combattere le fiamme
14 ago 2025
REDAZIONE SARZANA
14 ago 2025
REDAZIONE SARZANA
Strada chiusa al traffico, il Comune di Ameglia: “Non avvicinatevi alla zona interessata”

Ameglia (La Spezia), 14 agosto 2025 – Un vasto incendio è divampato a Montemarcello, in zona Cima Terroni. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte delle squadre di terra con l’ausilio di un elicottero; qualche timore è legato al vento che potrebbe alimentare le fiamme. Atteso anche l’intervento di un Canadair

fiamme
L'incendio a Montemarcello

Dal Comune di Ameglia arriva la raccomandazione alla popolazione “di non avvicinarsi alla zona interessata dall'incendio. La strada è stata chiusa per permettere le corrette procedure di intervento”.  

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

