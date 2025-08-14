Incendio a Montemarcello, squadre al lavoro per combattere le fiamme

Ameglia (La Spezia), 14 agosto 2025 – Un vasto incendio è divampato a Montemarcello, in zona Cima Terroni. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte delle squadre di terra con l’ausilio di un elicottero; qualche timore è legato al vento che potrebbe alimentare le fiamme. Atteso anche l’intervento di un Canadair.
Dal Comune di Ameglia arriva la raccomandazione alla popolazione “di non avvicinarsi alla zona interessata dall'incendio. La strada è stata chiusa per permettere le corrette procedure di intervento”.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO