Regole e sicurezza ’Papà ti salvo io’. Parola di bambino

"Papà ti salvo io" e la "Strada del Riuso" sono le due iniziative in programma domani (inizio alle 10) a Follonica, nella spiaggia della ex Colonia Marina, organizzate dalla Società nazionale di salvamento in collaborazione con il Comune.

"Il progetto ’Papà ti salvo io’ – dice Giorgio Lolini, direttore della sezione follonichese della Sns – si evolve per diventare una iniziativa centrata sull’educazione alla sicurezza e alla prevenzione in mare per tutti i bambini (le 10 Regole d’Oro per un Bagno Sicuro) e la ’Strada del riuso’ è un’iniziativa che sensibilizza i bambini al corretto smaltimento dei rifiuti riproponendo la vita di un rifiuto abbandonato che percorre la strada per arrivare al mare. I bambini, attraverso questa attività, diventano ’Baby Watch – Piccoli Bagnini’ ed imparano i valori della sicurezza e della prevenzione. Il progetto intende creare nei bambini quella cultura che possa renderli responsabili per se stessi: ’imparo per me e insegno a mio papà e insieme possiamo diffondere le regole essenziali per fare un bagno sicuro… ma solo io divento Piccolo Bagnino’".

L’attività ha il patrocinio del Comune di Follonica e la partecipazione è gratuita. Il progetto si colloca nell’ambito delle iniziative legate al protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Istruzione e la Società Nazionale di Salvamento. Gli obiettivi, quindi, sono promuovere la cultura della sicurezza e del rispetto della natura in mare, in spiaggia e nel quotidiano; educazione e sensibilizzazione giovanile alla cultura della sicurezza e la cultura green per costruire un linguaggio comune che possa stimolare un coinvolgimento ed una responsabilizzazione, anche dei non addetti ai lavori; rendere protagonisti i bambini; realizzazione di intervento informativo-educativo mirato a facilitare i comportamenti attraverso l’attività ludica; stimolare il dialogo tra generazioni sui temi della sicurezza del green e del volontariato.