Ragazzini minacciati. Le paure di due padri

PONSACCODue padri di ragazzini adolescenti di Ponsacco hanno reso note sui social le loro preoccupazioni per l’atteggiamento di alcuni coetanei dei figli che si renderebbero responsabili di minacce, aggressioni, tentativi di furto di biciclette e soldi, prendendo di mira ragazzini e ragazzine della loro età. Un padre ha scritto che il figlio più di una volta ha dovuto difendere la sua bicicletta che alcuni coetanei volevano rubargli.

Un altro padre è andato più nello specifico rendendo noto che il figlio gli ha raccontato che i ragazzini quando escono devono nascondere i soldi per il gelato o una bibita nelle scarpe per non farseli portare via. "Perché se li tengono nelle borse e negli zaini – le parole del padre che non nasconde la sua preoccupazione – il gruppetto di ragazzini di 13-16 anni che si aggira per le strade del paese, li ruba dopo aver minacciato i nostri figli. Parlando con mio figlio ho scoperto che a Ponsacco esiste una sorta di ’tassa’ che i nostri ragazzi pagano a dei soggetti più o meno della solita età di mio figlio quindi dai 13 ai 16 anni che si aggirano sia sul corso che nella zona della galleria Aringhieri. Mi ha raccontato che sono costretti a nascondere i pochi soldi che si portano dietro per comprarsi una bibita un gelato perché questi vermi schifosi gli aprono gli zaini e si prendono quello che vogliono facendosi scudo della propria etnia minacciandoli. Serve più controllo da parte di chi ci deve tutelare perché tra poco se non lo fanno loro potrebbe essere la volta buona che lo facciamo noi".

A Le Melorie, invece, nella zona di via delle Rose, l’altra sera sarebbe stato un adulto, pare di origine straniera, a minacciare in maniera particolarmente violenta ed esagerata, alcuni bambini che stavano suonando i campanelli. Una reazione scomposta quella dell’uomo nei confronti dei più piccoli.