Tra terra e stelle. Quando il teatro incontra il territorio

La Rassegna teatrale Tra terra e stelle, per il 20 e il 21 agosto, presenta un doppio appuntamento in luoghi unici per le loro caratteristiche e profondamente diversi e affascinanti: il borgo antico di Lorenzana e l’Aula didattica nel Bosco di Montopoli in Val d’Arno. L’attore Renato Curci, Compagnia Circoforum, arriverà da Bari per portare Morsi d’anguria: lo spettacolo, oltre che a essere una dimostrazione di abilità nelle arti teatrali, è frutto di uno studio decennale nel mondo del clown e delle arti sceniche. La performance è fatta di numeri comici-poetici e si sviluppa attraverso un originale percorso teatrale e visuale fuori dai canoni classici, ricco di suoni vocali in una sottile tensione morale, unita alla voglia di stupire, con un’unica finalità: emozionare e trasmettere gioia di vivere al pubblico, che sarà accolto dalla piece itinerante Osvaldo e Zeppo con le Baracche Camminanti della Compagnia Semi Volanti, le quali accompagneranno con allegria il pubblico nel loro fantastico mondo abitato da stranissimi personaggi.

Lorenzana sarà la cornice e luogo poetico del primo appuntamento del 20 agosto, che inizierà dalle ore 19 con la degustazione di vini e alle ore 19,30 con l’apericena a cura dell’Associazione ASC Lorenzana.

Il 21 agosto ci sarà il nuovo evento nella suggestiva Aula didattica nel Bosco di Montopoli, realizzata da Unicoop Firenze con il sostegno di Regione Toscana, in collaborazione con Legambiente e Stefano Mancuso. “Tra terra e stelle” approda in questo luogo con una giornata dedicata al teatro, alla didattica e socializzazione con il Workshop “Teatro di Titeres Corporales e Mimo” con Renato Curci; Passeggiata fotografica a cura di Giacomo Saviozzi con la collaborazione di Associazione culturale Montopoli Val d’Arno e Associazione culturale Arco di Castruccio; Museo Civico di Palazzo Guicciardini aperto per l’occasione; alle ore 19 degustazione di vini a cura dell’Azienda Agricola Marciano; e alle 21.30 spettacolo itinerante con piece iniziale di Osvaldo e Zeppo con le “Baracche camminanti” e a seguire Morsi d’anguria. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito e le attività e apericena sono tutte su prenotazione: info www.compagniasemivolanti.ito.