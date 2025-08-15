La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaScuola e dispensario medico. Gli Shalom per il Madagascar
15 ago 2025
CARLO BARONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. Scuola e dispensario medico. Gli Shalom per il Madagascar

Scuola e dispensario medico. Gli Shalom per il Madagascar

La missione Shalom in Madagascar – alla quale è presente Alessio Spinelli, in rappresentanza della Regione e su delega di...

Don Donato Agostinelli con i bambini del villaggio nella nuova scuola dove potranno avere l’adeguata istruzione

Don Donato Agostinelli con i bambini del villaggio nella nuova scuola dove potranno avere l’adeguata istruzione

Per approfondire:

La missione Shalom in Madagascar – alla quale è presente Alessio Spinelli, in rappresentanza della Regione e su delega di Giani – è terminata da pochissime ore. Un viaggio importante: nel quale c’era anche da inaugurare la nuova scuola che offrirà istruzione a 190 bambini e bambine. E da posare la prima pietra dell’ambulatorio medico, un presidio importante, pensato per lo più per i bambini e per le donne. Progetti che si inseriscono a trecentosessanta gradi nell’ impegno di Shalom – guidato da monsignor Andrea Cristiani, che ha guidato la delegazione – in questo Paese, bellissime, ma anche dai tanti bisogni.

Nei giorni scorsi la delegazione ha vissuto momenti di grande emozione. Ad Ampanenjanana gli Shalom sono stati accolti con il sorriso dei suoi bambini, "un sorriso che non si può spiegare, solo vivere", dicono. Un sorriso curioso e timido. Ma carico di grande speranze. "L’inaugurazione della scuola - spiega la delegazione nel report – è stata sentita da tutti. E’ stato un momento simbolico, ma con la speranza che cambi davvero la vita dei piccoli che siederanno dietro quei banchi di legno. Subito dopo abbiamo deposto la prima pietra del dispensario farmaceutico che significherà salute, respiro e sollievo per tanti piccoli che tossivano senza sosta".

"Il momento della partenza è stato il più difficile perché i bambini hanno corso dietro al nostro pulmino, cercando di vederci ancora, anche solo per un istante - dicono gli Shalom –. Porteremo con noi i loro occhi e le loro mani strette alle nostre, e questo ricordo sarà capace di far sorridere anche a distanza di anni". Nei villaggi dove ci sarebbero mille motivi per piangere, la gente trova sempre almeno mille e uno motivi per ridere. Anche questo è Shalom.

C. B.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaBambini