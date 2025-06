Festival della creatività. I ragazzi della Staffetti all’opera con Noa e Opa. La scuola in ospedale

Nel corso del ’Festival della creatività’ promosso dell’Istituto comprensivo Staffetti Massa 2, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale sono stati presentati alla comunità scolastica alcuni prodotti realizzati dagli alunni, in collaborazione con la ’Scuola in ospedale’ e il prezioso sostegno e contributo del personale sanitario. In particolare è stato realizzato un lavoro di animazione liberamente ispirato al libro, dedicato all’Opa, ’Tutte le storie di Aisha’ di Sandra von Borries, con musiche originali di Enrico Andreini. Il cortometraggio è il risultato di un laboratorio di animazione e doppiaggio che ha coinvolto numerosi alunni, sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di I grado. Seguiti da docenti esperti, i partecipanti hanno rielaborato un capitolo della storia con l’utilizzo di diversi linguaggi della narrazione, acquisendo competenze compositive, espressive, tecnologiche. L’importanza del progetto è legato principalmente ai valori che sono stati veicolati attraverso il laboratorio: il coraggio di affrontare le difficoltà, la solidarietà, l’amicizia. L’idea è stata quella di trasformare un momento di studio in occasione di crescita, condividendo con i bambini e gli alunni spazi e tempi della vita scolastica con il pensiero vicino al prossimo e a chi ha bisogno. "Ringraziamenti vanno a Monasterio e Opa per averci fatto conoscere Aisha e averci fatto entrare nelle sue storie".

Un altro momento significativo della giornata è stato dedicato alla condivisione delle attività svolte presso il Noa. Gli eventi organizzati nell’ambito del progetto ’Una mascotte per il reparto pediatrico’ hanno visto il coinvolgimento attivo degli alunni dell’Istituto comprensivo e dei piccoli pazienti della sezione di scuola ospedaliera. Artisti e volontari hanno partecipato con performance e laboratori, regalando sorrisi e trasmettendo valori come il volontariato, la generosità e la resilienza. Un sentito grazie al giocoliere Massimo Pugno di ’Fuoco’, ai cosplayer della Spider Society, alla Gelateria Giovannini, allo scrittore Alessio Biagi e all’associazione Sea Supereroi Acrobatici. Il personale infermieristico ha inoltre condiviso immagini, pensieri e testimonianze che raccontano la nuova e preziosa esperienza della scuola ospedaliera. Il festival si è concluso con la premiazione dei disegni dei bambini, autori delle mascotte ideate per il reparto pediatrico. L’Istituto comprensivo Staffetti Massa 2 desidera ringraziamenti il personale sanitario dell’Opa e del Noa per l’accoglienza, la disponibilità e collaborazione. Ringrazia, inoltre, tutto il personale scolastico, gli alunni, i genitori e gli esperti che hanno collaborato al progetto.