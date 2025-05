I piccoli studenti a scuola dai Carabinieri

TODI – Un incontro speciale all’insegna dell’educazione civica e della legalità si è tenuto presso la scuola dell’infanzia di Broglino, dove i Carabinieri della Compagnia di Todi hanno fatto visita ai piccoli alunni dell’istituto. Circa 20 bambini, accompagnati dai loro genitori unitamente ai docenti e al personale scolastico, hanno potuto vivere un momento di apprendimento divertente e coinvolgente grazie all’iniziativa promossa dai militari dell’Arma. Durante l’incontro, i carabinieri hanno spiegato ai più piccoli, con un linguaggio semplice e giochi pratici, l’importanza delle regole stradali e in particolare dell’uso della cintura di sicurezza. Grande entusiasmo ha suscitato il momento in cui ai bambini è stata consegnata simbolicamente una "patente" per premiare il loro impegno e l’attenzione dimostrata. L’iniziativa ha anche previsto una simulazione davvero speciale: i bambini, provvisti di palette giocattolo, si sono calati nei panni dei carabinieri, fermando i loro compagni alla guida di una macchinina in un divertente gioco di ruolo che ha stimolato curiosità e partecipazione. L’evento, oltre a rafforzare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità, si inserisce in un più ampio progetto di educazione alla legalità che punta a coinvolgere anche i più piccoli, seminando i primi concetti di rispetto delle regole, sicurezza e collaborazione.

s.f.