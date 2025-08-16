La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi

16 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
Ristoratore trovato morto all’interno del suo locale. L’allarme dato da un cliente

L’uomo ha notato il corpo del 56enne riverso a terra. Indagini dei carabinieri, ma tutto lascia presagire una morte per cause naturali

Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Spoleto (Foto di repertorio)

Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Spoleto (Foto di repertorio)

Spoleto, 16 agosto 2025 – Un ristoratore originario di Foligno è stato trovato morto all’interno del suo ristorante. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 agosto. L’uomo, 56 anni, molto conosciuto dalle sue parti, è stato trovato riverso a terra nel salone del locale che si trova nella zona di Baiano, a Spoleto: a dare l’allarme è stato un cliente che lo ha notato da fuori. 

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Spoleto insieme al medico legale Luca Tomassini. Sul corpo del ristoratore è stata anche disposta l’autopsia dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, Michela Petrini, ma stando ai primi accertamenti dovrebbe trattarsi di una morte naturale.

Niente, al momento, lascia intendere per qualcosa di diverso. Sul corpo del 56enne non sarebbero infatti stati trovati segni di violenza. 

