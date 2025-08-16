Ristoratore trovato morto all’interno del suo locale. L’allarme dato da un cliente

Spoleto, 16 agosto 2025 – Un ristoratore originario di Foligno è stato trovato morto all’interno del suo ristorante. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 agosto. L’uomo, 56 anni, molto conosciuto dalle sue parti, è stato trovato riverso a terra nel salone del locale che si trova nella zona di Baiano, a Spoleto: a dare l’allarme è stato un cliente che lo ha notato da fuori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Spoleto insieme al medico legale Luca Tomassini. Sul corpo del ristoratore è stata anche disposta l’autopsia dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, Michela Petrini, ma stando ai primi accertamenti dovrebbe trattarsi di una morte naturale.

Niente, al momento, lascia intendere per qualcosa di diverso. Sul corpo del 56enne non sarebbero infatti stati trovati segni di violenza.