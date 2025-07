Si sente male al ristorante. ‘È crollato sul tavolo’, tanta paura per un 59enne

Limite sull’Arno (Firenze), 14 luglio 2025 – Una cena in compagnia. La buona tavola, le chiacchiere, le risate. Poi il buio, la vista che si annebbia, i suoni che rimbombano e diventano ovattati. E infine il silenzio. I commensali lo hanno visto crollare all’improvviso. Forse appena il tempo di riuscire a fare un cenno per chiedere aiuto. Così un sabato sera ha rischiato di trasformarsi in tragedia alla pizzeria A i’Campo di Limite sull’Arno, non fosse stato per la prontezza dello staff e in particolare del pizzaiolo che ha prestato il primo soccorso al 59enne, teleguidato dalla centrale del 118. “Erano quasi le 23. Stavamo sparecchiando a pochi metri di distanza – raccontano dal locale –, quando abbiamo sentito urlare e chiedere l’intervento di un medico. Ci siamo avvicinati per capire meglio e ci siamo trovati davanti un uomo, un nostro cliente, svenuto. Non rispondeva, era immobile. È stato spaventoso, e impegnativo anche rassicurare il resto della clientela”.

Esclusa la presenza di sanitari nella sala – coincidenza fortunata che più di una volta si è rivelata determinante in simili circostanze –, è toccato al personale della nota pizzeria di via Gagarin rimboccarsi le maniche. “L’allarme al 112 è stato immediato – spiegano i testimoni diretti –, ma data la gravità della situazione ci siamo fatti coraggio e abbiamo agito seguendo le istruzioni telefoniche per mettere la persona in sicurezza facendola sdraiare sul pavimento e assicurandoci che respirasse bene. I soccorsi sono stati tempestivi con automedica e ambulanza arrivate davvero rapidamente. Vogliamo ringraziare i volontari e il medico per questo”. Il 59enne è stato trasportato al San Giuseppe in codice rosso dalla Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino i cui soccorritori, con grande professionalità e con grande umanità, hanno saputo gestire l’emergenza. Da quanto appreso a ieri sera le condizioni del ricoverato erano stabili.

L’episodio – per il quale tutti adesso si augurano il lieto fine – ha richiamato inevitabilmente alla mente quanto accaduto a gennaio proprio al campo di calcetto adiacente al locale quando un giocatore di 56 anni andò in arresto cardiaco. In quella tremenda notte l’uomo fu rianimato con massaggio cardiaco sul prato sintetico da un infermiere libero dal servizio che era lì per una partita tra amici. Un altro mezzo miracolo.