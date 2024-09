Malore al ristorante mentre è a cena con gli amici. Donna salvata in sala

Lamporecchio (Pistoia), 22 settembre 2024 – Momenti di panico e paura nella tarda serata di venerdì nel ristorante della Tenuta Poggio di Bobi, a Lamporecchio. Una signora di origini ucraine ha accusato un malore nel corso della cena. La donna si trovava a tavola insieme ad amici, quando ha iniziato a sentirsi male.

“Erano circa le 22 quando quando improvvisamente abbiamo sentito delle urla in sala – racconta il titolare della Tenuta Poggio di Bobi, Stefano Coppini –. Insieme ad alcuni componenti del mio staff siamo corsi per vedere cosa stesse succedendo. Eravamo in cucina. Ho visto la donna che stava molto male. Sono stati attimi di forte paura. Con decisione ho subito chiamato il 118 e dall’altra parte del telefono, con parole pacate, mi hanno detto di non spostare assolutamente la donna e che subito sarebbe arrivata un’ambulanza, da loro allertata. Nel frattempo, insieme ai miei collaboratori, abbiamo cercato di tranquillizzare i clienti piuttosto scossi dall’episodio. Fortunatamente i soccorritori sono stati velocissimi nell’arrivare nella nostra struttura e nel prestare le cure alla signora che si era sentita male”.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza con il medico a bordo del Soccorso Pubblico di Larciano. Constatata la situazione, come de protocollo, la signora è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. “Stamattina (ieri per chi legge, ndr) – racconta ancora il titolare della Tenuta Poggio di Bobi, Stefano Coppini – ho ricevuto una bella notizia dai famigliari della donna. Mi hanno detto che è fuori pericolo. La salute della loro congiunta è decisamente migliorata grazie alle cure che ha ricevuto all’ospedale. Sono stati molto gentili e mi hanno ringraziato per la prontezza con cui siamo intervenuti capendo la gravità di quello che stava succedendo in salta. I soccorritori sono arrivati subito e hanno svolto un lavoro perfetto che ha salvato la vita alla signora”.

I parenti della cinquantenne rivolgono un ringraziamento ai soccorritori del Soccorso Pubblico di Lamporecchio e al medico che sono stati davvero pronti nell’intervenire sulla signora e salvarla.

Massimo Mancini