Meteo, una domenica da allerta arancione in Toscana: zone a rischio. Situazione in diretta

Allerta arancione: i Comuni a rischio

L’allerta arancione scatta alle 7 ed è prevista fino alle 13, quella gialla dalla mezzanotte alle 20. Per quasi tutto il resto della regione il codice è giallo, ma non è escluso che nella giornata di domenica la sala regionale della Protezione civile possa prolungare e rivedere in peggioramento il codice visto che previsioni al momento indicano il rischio di pioggia forte anche in altre zone della Toscana nel primo pomeriggio, anche sul Fiorentino. Le uniche aree in verde sono Mugello, Val di Sieve, Romagna toscana, Arno Casentino e Valtiberina. Clicca qui per l'elenco completo dei Comuni a rischio per l'allerta arancione