Colpi di pistola contro l’ospedale Stella Maris, paura a Calambrone

Pisa, 14 luglio 2025 – Spari contro la sede della Stella Maris in via del Tirreno a Calambrone. La polizia sta effettuando le indagini e gli accertamenti per capire, innanzitutto, se si è trattato di colpi a salve o con proiettili che avrebbero potuto uccidere e per risalire all’autore di questo gesto che ha seminato il terrore sia nei dipendenti dell’ospedale che nei tanti passanti che a quell’ora si trovavano sul viale che corre parallelo al mare. Dalle testimonianze raccolte dagli agenti della questura pare che un uomo sia arrivato di fronte alla Stella Maris in auto – diretto verso Livorno – abbia fermato il veicolo e dal finestrino lato guida ha sparato alcuni colpi con una pistola. Perché, chi è stato, se si è trattato di un gesto dimostrativo o di una sorta di minaccia da parte di qualcuno verso la struttura non è dato di saperlo. Sono tutti particolari sui quali sta lavorando la polizia.

Gli agenti hanno chiuso al traffico il tratto del viale del Tirreno di fronte alla struttura, una delle eccellenze toscane e nazionali per la cura delle disabilità psichiche e neurologiche nei bambini e adolescenti. La Stella Maris è un istituto scientifico per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, l’unico riconosciuto dal ministero della salute per queste discipline. Essendo un ospedale rimane sempre aperto e anche il sabato e la domenica vi sono pazienti ricoverati con i loro familiari, anche se in numero ridotto rispetto agli altri giorni della settimana. Sono stati alcuni operatori dall’interno a notare l’auto fermarsi sul viale con l’uomo al volante che subito dopo ha sparato alcuni colpi di pistola. L’auto sarebbe stata descritta nei particolari.

Momenti di paura e di terrore per chi si è trovato nella zona. I poliziotti hanno circoscritto l’intera area per eseguire i rilievi in sicurezza e per evitare che il passaggio di veicoli e pedoni potesse inficiare eventuali elementi utili alle indagini. Non ci sono stati feriti e non c’è stato bisogno dell’intervento del 118. Il lavoro degli agenti della questura pisana si è protratto per alcune ore quando è stato necessario anche procedere con l’evacuazione del presidio ospedaliero.

Alla Stella Maris si rivolgono famiglie da ogni parte d’Italia per le cure di minori con problemi e patologie di carattere psichico e neurologico. Famiglie che nella struttura trovano anche accoglienza e supporto sotto tutti i punti di vista oltre che la professionalità del personale medico e paramedico. L’uomo che ha ieri pomeriggio ha esploso i colpi di pistola contro la struttura potrebbe essere totalmente estraneo alla Stella Maris, non aver mai avuto a che fare con la struttura oppure averci avuto a che fare in passato. La polizia indaga anche su questo aspetto.