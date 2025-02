Ospedale Stella Maris. Entro maggio via ai lavori: "Scienza e tecnologia sono la carità del futuro"

di Mario Ferrari

L’ospedale della Stella Maris di Pisa è quasi realtà. Entro maggio dovrebbero infatti partire i lavori di costruzione della struttura dedicata a bambini e ragazzi dell’Istituto Scientifico per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza che sorgerà tra via Bargagna e via Cisanello, a pochi passi dal policlinico cittadino. Nonostante non ci sia una data precisa per il cantiere, il presidente della Fondazione Stella Maris Giuliano Maffei fa sapere che "la posa della prima pietra dovrebbe esserci tra la fine di aprile e l’inizio del prossimo maggio".

Nello specifico, il nuovo complesso, che avrà una superficie totale di 27.830 metri quadri di cui 11.700 per la struttura principale, sarà dotato di 40 camere, 50 laboratori e 30 ambulatori sviluppati su quattro livelli. Al piano terra ci sarà una hall accogliente e calda chiamata ‘Bosco delle Stelle’ dalla quale si potranno raggiungere la radiodiagnostica, l’elettroencefalogramma, i grandi laboratori di medicina molecolare, la riabilitazione, con la piscina riabilitativa, la mensa e gli spazi di servizio.

Al primo piano troveranno spazio invece i laboratori medici, gli spazi per la didattica, l’amministrazione, l’Agorà e la chiesa, oltre a una grande terrazza esterna. Ancora sopra, il secondo piano ospiterà le direzioni, il settore psicoeducativo, psicologico, medico, di valutazione funzionale motoria e logopedia, oltre ad ampi spazi gioco distinti per fasce di età. Al piano più alto, infine, si troveranno gli spazi di degenza ordinaria e di soggiorno, il Clinical Trial Center, spazi per ambulatori e riabilitazione. Non mancherà poi la caffetteria e la libreria per bambini, un ambiente di pausa e ritrovo non solo per chi lavora in ospedale ma anche per le famiglie dei piccoli pazienti.

Tutta la struttura sarà realizzata con colori e i materiali caldi, per rendere accogliente e sicuro per i piccoli pazienti ogni ambiente. "Questo ospedale - prosegue il presidente Maffei - nasce per creare un rapporto nuovo e di sostegno reale alle famiglie dei piccoli pazienti.

Da dopo la pandemia Covid l’Italia si trova in una situazione di piena emergenza psichiatrica: le richieste di aiuto, di assistenza, ricerca e riabilitazione sono in costante aumento e per noi è necessario un altro luogo per dare risposte in modo ancora più efficiente. Io penso - continua - che scienza e tecnologia siano le forme concrete di carità moderna: per questo la nuova struttura avrà degli standard elevatissimi di accoglienza, comfort, sicurezza, tecnologia, terapia, riabilitazione e ricerca". Il presidente Maffei conclude dicendo che il nuovo ospedale della Stella Maris potrà garantire anche una fondamentale "sinergia con i principali enti scientifici di riferimento della città: Aoup, sanità territoriale, Università di Pisa, Cnr, Scuola Sant’Anna e Scuola Normale.