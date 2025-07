Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione. Occhio ai temporali: le zone interessate

Firenze, 12 luglio 2025 – Sarà una domenica di maltempo in Toscana, soprattutto per quanto riguarda le aree della costa. Per la giornata di domani, 13 luglio, è stata infatti diramata dalla sala operativa della protezione civile regionale un’allerta di colore giallo e arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti.

L’allerta arancione è valida dalle 7 alle 13 di domenica, quella gialla dalla mezzanotte fino alle 20 di domenica.

L’allerta arancio riguarda soprattutto le aree della costa, dalla Versilia (compresa la costa apuo-versiliese), alla provincia di Livorno fino al grossetano. Interessata anche la Val di Cornia ed i comuni della Bassa Maremma. Potrebbero verificarsi fenomeni particolarmente intensi sulle province occidentali, con instabilità marcata e possibilità di temporali violenti. Sulle aree interne, invece, sarà in vigore l’allerta gialla.

In base a quanto riportato dal Consorzio Lamma, la mappa mostra due aree di bassa pressione che porteranno instabilità sull'Europa centrale e sulle regioni centro-settentrionali italiane. “In Toscana attesi rovesci e temporali sparsi ad iniziare dalle zone costiere della regione. I fenomeni potranno risultare localmente forti, in particolare sulle province occidentali”, si legge nella nota previsionale del consorzio.

Nelle ore mattutine i fenomeni dovrebbero concentrarsi lungo la costa, mentre nel pomeriggio potrebbero spostarsi verso l’interno. In serata i temporali sono previsti in attenuazione. Attenzione perchè in alcune aree potrebbero verificarsi accumuli di pioggia superiori ai 70-80 mm, specialmente sulle aree occidentali.

In serata, oltre ad un’attenuazione dei temporali, dovrebbe verificarsi anche un aumento delle temperature in vista di una settimana, la prossima, in cui è prevista una decisa rimonta dell’anticiclone africano, con sole su tutta la Regione e possibilità che si tornino a superare anche i 37-38 gradi.