Allerta meteo in Toscana, temporali forti e vento nella notte

Firenze, 21 giugno 2025 – Caldo, molto caldo, purtroppo destinato ad aumentare non solo nei valori assoluti ma soprattutto in quelli percepiti: sì perché se in questi giorni la Toscana è stata regolarmente di cinque-sei gradi sopra le medie stagionali, con punte di 37 gradi, almeno il tasso di umidità è stato contenuto. Tutto destinato a cambiare da lunedì quando il caldo afoso piomberà la regione in giornate e nottate di caldo e umidità.

Allerta meteo gialla in Toscana

Nel frattempo c’è da segnalare una attesa allerta meteo di colore giallo, prevista per la notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno: dopo la mezzanotte sono attesi temporali anche forti accompagnati da possibili colpi di vento molto sostenuto, interesstaa quasi tutta la Toscana tranne Mugello- Valdisieve, Valtiberina, Casentino e Romagna Toscana.

Le previsioni meteo del Lamma indicano temporali a partire dal nord-ovest: interessate le province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze e in parte Arezzo. Poi, nel corso della nottata, la perturbazione si sposta a sud sulle province di Siena, Grosseto, Livorno, soprattutto sulle zone interne.

I fenomeni temporaleschi – avvisa il Centro funzionale della Regione Toscana – a carattere isolato-sparso e di difficile localizzazione, potranno essere accompagnati da forti colpi di vento e grandinate.

Nel dettaglio, gli orari di allerta e le aree interessate dal codice giallo sono - dalla mezzanotte alle 8 di domenica 22 giugno: Arno fiorentino e verso la costa, Valdarno inferiore, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Valdelsa e Valdera, Lunigiana, Reno, l’intera area del Serchio e la Versilia

- dalla mezzanotte alle 13 di domenica 22 giugno: Etruria Costa Nord e Sud, Isole, Fiora e Albegna, Ombrone e costa grossetana

- dalla mezzanotte alle 20 di domenica 22 giugno: Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone e medio grossetano

- da mezzogiorno alle 20 di domenica 22 giugno: Valdarno Superiore, Valdichiana e Ombrone alto grossetano.

I cumulati medi attesi tra sabato e domenica mattina sono intorno a 10-15 millimetri sulle zone settentrionali con massimi fino a 20-40 millimetri di pioggia ma piuttosto concentrati, con intensità orarie fino a 20-40 millimetri all’ora (cioè 20-40 litri d’acqua per ogni metro quadrato di terreno in un’ora: è una quantità piuttosto alta).

Domenica, nel pomeriggio, isolati rovesci o brevi temporali, più probabili sulle zone interne centro-meridionali. Cumulati medi non significativi e massimi fino a 20-30 mm. Intensità oraria fino a 20-30 mm/h.