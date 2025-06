Meteo Toscana, fine settimana di sole (con una notte di temporali). Da lunedì ondata di caldo afoso

Firenze, 20 giugno 2025 – Un fine settimana di caldo e sole dappertutto, con qualche “strana” parentesi: per esempio le previsioni al momento indicano possibilità di temporali – anche forti – nella notte tra sabato e domenica accompagnati da forti raffiche di vento. Però sarà appunto una parentesi perché la prossima settimana farà caldo, peggio di questi giorni. Già, perché è vero che in queste ore fa molto caldo: temperature sopra la media di 5-6 gradi, addirittura 21 gradi a 1.500 metri nella giornata di giovedì 19, punte di 36 gradi sulla Piana fiorentina. Però la prossima settimana sarà peggio perché non solo da lunedì si tornerà sopra i 35 gradi di massima, ma salirà anche l’umidità e quindi l’afa.

Le previsioni meteo del Lamma che si trovano sul sito del Centro funzionale della Regione Toscana indicano per sabato 21 giugno cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sulle zone settentrionali con possibilità di rovesci o temporali. Non escluso qualche rovescio anche in serata. Temperature minime stazionarie, massime in lieve diminuzione.

I dati

Per gli amanti delle curiosità statistiche, ecco quanto fa caldo in questi giorni. Caldo abbastanza secco, rispetto a quello afoso che arriverà in Toscana la prossima settimana.

Nella giornata di giovedì la massima regionale è stata registrata dalla stazione meteo di Torricelle (Scansano, Grosseto) con 37.3 gradi, sul Monte Pisano (Lucca) 37, sfiorati i 37 gradi di pochissimo su tutta la Piana fiorentino-pratese-pistoiese: lo dicono i dati delle stazioni meteo di Artimino (Prato), Firenze Orto Botanico, Firenze Giardino di Boboli, Prato Università, Santomato (Pistoia). Intorno ai 36 gradi più o meno su tutta la regione.

Le previsioni del tempo

Domenica 22 nella notte possibilità di rovesci o temporali su gran parte della regione, fenomeni localmente anche forti e accompagnati da raffiche di vento. Ampie schiarite già in mattinata, cielo in prevalenza sereno nel pomeriggio. Temperature in calo, più sensibile nelle minime, massime sui 31-33 gradi in pianura, più umido.

Lunedì cielo sereno o poco nuvoloso, temperature massime in aumento, valori fino a 35 gradi. E martedì temperature in ulteriore aumento.