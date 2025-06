Meteo Toscana, la parentesi di pioggia e fresco dura poco. La temperatura torna presto a salire

Firenze, 17 giugno 2025 – La parentesi di fresco e pioggia che ha portato sollievo in Toscana dura poco. “Il minimo in quota attualmente centrato sulla Toscana – spiega il Lamma – tenderà a portarsi verso Sud nelle prossime ore. I temporali e le piogge che stanno interessando alte Marche, Romagna e Toscana orientale si sposteranno verso le regioni centrali. Mercoledì, instabile sul Sud peninsulare, tra Lazio e Abruzzo e sulla Sicilia con rovesci e temporali sparsi, localmente forti. Deciso miglioramento al Nord e sulla nostra regione con temperature massime in aumento, ma con tassi di umidità bassi. In Toscana massime fino a 30-31 gradi. Tra giovedì e venerdì temperature in ulteriore aumento al Nord Ovest e sulle regioni tirreniche con massime superiori ai 30 gradi e clima secco. Residua instabilità al Sud, clima gradevole sulle regioni adriatiche. In Toscana massime fino a 32-33 °C giovedì e fino a 33-34 gradi venerdì (valori 3-4 gradi superiori alle medie), minime ancora entro i 20 gradi. Bassi tassi di umidità”.

A partire dal 21-22 giugno possibile nuova ondata di calore a partire dalle regioni centro-settentrionali.

Le previsioni del Lamma: mercoledì 18 giugno cielo sereno o poco nuvoloso con nuvolosità cumuliforme pomeridiana sul grossetano dove non si escludono isolati brevi rovesci. Venti deboli da nord est con componente di brezza lungo la costa. Temperature minime stazionarie o in locale lieve diminuzione nelle zone riparate dai venti, massime in sensibile aumento. Punte di 32-33 gradi.

Giovedì cielo sereno o poco nuvoloso. Locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti deboli di brezza con componente settentrionale. Fino a moderati di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio. Temperature massime in ulteriore aumento nelle zone interne. Punte di 33-35 gradi.

Venerdì sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi con possibilità di isolati rovesci o brevi temporali. Venti deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi di Maestrale sulla costa meridionale. Temperature minime in lieve aumento, massime pressoché stazionarie.