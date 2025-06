Una breve pausa dal caldo: meteo Toscana, arriva la goccia fredda

Firenze, 14 maggio 2025 – Ancora temperature da agosto, ma l’arrivo della goccia fredda in quota dovrebbe interessare anche la Toscana. È questo secondo il consorzio meteo Lamma quello che ci attende all’inizio della prossima settimana.

Meteo Toscana: dal caldo intenso di domenica 15 all'arrivo della goccia fredda martedì 17 giugno (foto Windy.com)

Temperature elevate

La Regione sta vivendo questi giorni, in particolare nel weekend tra sabato 14 e domenica 15 giugno, l’apice della prima e vera ondata di caldo dell’estate, legata all’influenza dell’alta pressione sub tropicale. Come segnalato anche da Meteo Toscana, oggi, sabato 14, sono attesi i picchi termici più alti con temperature che nelle aree interne potrebbero raggiungere anche i 38 gradi, soprattutto tra Firenze, Prato, Pistoia ma anche sulla provincia di Grosseto. Ad Arezzo e Siena si dovrebbe arrivare intorno ai 35 gradi.

Notti più calde

Si tratta di temperature con valori più alti rispetto alla media del periodo. E nella giornata di domani, domenica 15 giugno, il caldo resterà ancora protagonista. Per domenica, sottolinea il consorzio Lamma, le temperature massime dovrebbero essere le stesse a quelle di sabato. Tuttavia aumentano le minime. E dunque anche notti più calde con temperature sopra i 20 gradi.

Goccia fredda

La situazione però è destinata a cambiare con l’arrivo della goccia fredda in quota. Si tratta di un temporaneo ma significativo break estivo, con il ritorno dell’instabilità atmosferica e un primo lieve calo delle temperature. Sull’Italia settentrionale l’arrivo della goccia fredda è atteso per domenica 15 giugno. Ci sarà un passaggio di temporali da ovest verso est. Poi una modesta instabilità lungo la dorsale appenninica.

Martedì 17 giugno la giornata in cui si attende il passaggio dell’instabilità sulla nostra Regione, specie nelle ore pomeridiane e nelle aree interne. I rovesci al momento non preoccupano, ma non è escluso che possano essere anche localmente intensi e accompagnati da colpi di vento.

Questa tregua dal caldo però non è destinata a durare. Nel corso della settimana, in particolare da giovedì, le temperature torneranno a salire.