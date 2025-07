Allerta meteo gialla in Liguria, rischio di forti temporali sul Levante

La Spezia, 27 luglio 2025 – L’Arpal (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Liguria) ha emesso una allerta gialla per il rischio di forti temporali sul Levante della regione.

L’avviso meteo parte dalle 2 del mattino e dura fino alle 10 di lunedì 28 luglio.

Sul resto della Liguria invece si segnala bassa probabilità di forti temporali e infatti il centro della Liguria e il Ponente sono in verde.

Allerta meteo gialla sul Levante ligure per lunedì 28 luglio 2025

Sul fronte delle previsioni meteo, tra il pomeriggio e la sera di domenica si assisterà a un aumento della nuvolosità medio-alta a partire da Ponente per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione con possibili rovesci o temporali nella notte sui rilievi di Centro-Ponente in estensione verso la costa e verso Levante dove potrebbero verificarsi rovesci e temporali anche forti e localizzati spiega l'agenzia.

Sarà un passaggio piuttosto rapido; nel corso della mattinata ci saranno schiarite anche ampie su Centro-Ponente, nubi più insistenti a Levante con residui fenomeni fino al pomeriggio specie sui rilievi appenninici. Il mare sarà molto mosso nello Spezzino per onda lunga di libeccio, mosso altrove.

Anche nella vicina Toscana scatta una nuova allerta meteo gialla per lunedì 28 luglio, allerta che coinvolge tutta la regione per rischio idrogeologico e temporali forti. Insomma, l’annunciata perturbazione di fine luglio sembra proprio alle porte e sembra che almeno fino ai primi giorni di agosto si potrà godere di un calo delle temperature anche marcato: basti pensare che sul confine tosco-ligure, in Lunigiana, il Consorzio Lamma prevede per lunedì mattina una minima di 15 gradi e una massima di 22.