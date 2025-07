Teatro del Silenzio, la notte di Matteo Bocelli. Il padre Andrea scherza: “Questo palco te lo presto”. A sorpresa Grignani

Lajatico, 26 luglio 2025 – “Non è un passaggio di testimone vero e proprio perché spero di cantare qualche altro anno… però questo palco te lo presto”. Così ha scherzato il maestro Andrea Bocelli, salito sul palco nel finale con suo figlio Matteo giovedì sera, nella seconda serata al Teatro del Silenzio.

Teatro del Silenzio, Matteo Bocelli con il padre Andrea (Foto Bongianni/Germogli)

L’anfiteatro naturale di Lajatico per una sera ha visto protagonista assoluto Bocelli junior, mattatore di una serata perfetta. Non c’erano le oltre 10mila persone che avevano riempito la platea nella serata inaugurale di martedì, ma Matteo Bocelli, che sebbene i suoi 27 anni è già un talento affermato in un tutto il mondo, ha saputo coinvolgere il pubblico con una selezione dei suoi brani più amati e alcuni grandi classici della musica italiana e internazionale.

In prima fila, a seguirlo da vicinissimo, c’erano suo padre Andrea con la moglie Veronica, e la sorella più piccola Virginia. Negli spalti la madre e gli amici, dietro le quinte lo aspettava il fratello Amos. Con la sua voce calda e carismatica, Matteo ha mostrato al pubblico la maturità di un artista ormai pienamente consapevole del proprio talento.

Fin dall’inizio, sulle note di I love you baby di Gloria Gaynor, ha scaldato l’ambiente facendo alzare in piedi il pubblico e qualcuno è sceso fino ai piedi del palco per ballare con Matteo, che nel frattempo aveva sceso gli scalini per coinvolgere i più coraggiosi. Quindi si è preso la scena il violoncellista e youtuber Jodok Cello che ha poi duettato con Matteo il brano Can’t help falling in love. Matteo Bocelli ha poi continuato con i suoi brani, alternando grandi classici italiani, come ‘Quando, quando, quando’ di Tony Renis. Nessuna pausa, nessun intervallo.

Gianluca Grignani a sorpresa al Teatro del Silenzio (Foto Bongianni/GermogliI)

Un concerto di quasi due ore tutto d’un fiato. Sul palco è salita anche Sanah, 27enne cantautrice e violinista polacca già conosciuta in tutta Europa. E poi l’ospite a sorpresa nel finale. Ad impreziosire la serata è salito sul palco Gianluca Grignani, che con Matteo ha cantato Mi Historia Entre Tus Dedos, la versione spagnola del successo del 1995, La mia storia tra le dita, del cantante milanese che uscirà ufficialmente l’8 agosto prossimo. Da ultimo non poteva mancare il duetto con papà Andrea. Insieme hanno cantato Perfect Symphony e Fall on Me. A chiudere la serata l’omaggio a Lucio Dalla con Caruso ed il saluto finale: “grazie di tutto, spero all’anno prossimo”.

Stasera, nella serata conclusiva di questa settimana che ha portato migliaia di spettatori da tutto il mondo a riempire le strutture ricettive di Lajatico e dell’intera provincia, sarà ancora Andrea Bocelli a riprendersi la scena. Annunciati ospiti importanti tra cui il chitarrista dei Queen, Brian May, e Clara. Mentre, tra il pubblico potrebbe apparire l’attore Will Smith che ieri era a Pisa dopo aver visitato la Villa di Bocelli al Forte.