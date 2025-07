La cena dopo il concerto. Gianna Nannini a tavola con Ceccherini alla Lanterna Blu

Pistoia, 17 luglio 2025 – Metti una sera a cena con Gianna Nannini e Massimo Ceccherini. E’ successo nei giorni scorsi dopo il concerto che la cantante senese ha tenuto al Pistoia Blues, uno degli appuntamenti più attesi di tutta l’estate.

Dopo l’esibizione, Gianna Nannini è rimasta in zona e ha tappa a Quarrata, nel noto ristorante La Lanterna Blu di Viale Montalbano. A cena insieme a lei c’era un gruppo di amici di cui faceva parte anche Massimo Ceccherini. L’attore comico è da anni residente nella provincia di Pistoia, a Cireglio per la precisione, e non ha perso l’occasione per una bella serata in compagnia.

Della comitiva faceva parte anche l’attrice pistoiese Letizia Toni, che ha interpretato Gianna Nannini nel film uscito da poco e dedicato alla vita della cantante. Il gruppo ha cenato in un clima di amicizia, gustando piatti della tradizione toscana come le linguine ai 3 pomodori.