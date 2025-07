Dove puoi mangiare la pizza più buona in Toscana secondo 50 Top Pizza 2025

Firenze, 16 luglio 2025 - Non poteva mancare la Toscana tra le regioni che vantano alcune tra le migliori pizzerie in Italia. La classifica di 50 Top Pizza 2025 è stata svelata al Teatro Manzoni di Milano, dove sono stati consegnati anche diversi premi speciali. Sono sette le pizzerie toscane inserite nella guida. Quattro sono in provincia di Firenze, una in provincia di Lucca, una a Pistoia e una ad Arezzo. Vediamo dunque quali sono e come si sono posizionate nella classifica nazionale.