Qual è il panino più buono di Toscana? Il verdetto e l’ingrediente che stupisce

Bolgheri, 15 luglio 2025 – C’è la schiacciata con la mortadella, che in Toscana è divina. C’è il panino con il prosciutto toscano stagionato. Altra bontà assoluta. Tutti street food d’eccellenza. Ma il panino più buono di Toscana è a Bolgheri e ha un ingrediente sorprendente: la francesina, il tipico piatto toscano realizzato con il bollito avanzato ripassato nel sugo. Sapori eccellenti, sapori ricercati, che spesso dimentichiamo.

Piatti poveri, ma cibo da re, di rara prelibatezza. Il Gambero Rosso incorona i migliori street food, regione per regione. In Toscana vince appunto questa schiacciatina particolare realizzata al Macello di Bolgheri Panini, ristorante che vede insieme Omar Barsacchi e Sandro Cecchini, due punti di riferimento per la carne non solo in Toscana ma a livello italiano.

Omar Barsacchi e Dario Cecchini: hanno creato loro il panino più buono di Toscana, incoronato panino dell'anno dal Gambero Rosso

Una schiacciatina davvero al top che per i severi giudici del Gambero Rosso non ha rivali in Toscana. Il verdetto è giunto appunto con la pubblicazione della guida 2026, un vero e proprio atlante del cibo di strada italiano.

Grande gioia da parte di Barsacchi e Cecchini, che in un video comparso sui social del locale raccontano come è nato il panino così celebrato dal Gambero Rosso. “Siamo noi per quest’anno a fare il migliore street food. Sono strafelice, in questo cuore puro della Toscana, in questo angolino piccino come Bolgheri”, dice Dario Cecchini che tra l’altro festeggia proprio nel 2025 i cinquant’anni di attività e che sottolinea come sia difficile riuscire a emergere in una regione che ha moltissimi campioni dello street food.

“Questa della schiacciatina è una ricetta antica – dice Barsacchi – A Firenze si chiama la francesina”. La schiacciata con cui è realizzato il panino è quella del panificio Castelli di Cecina, già di per sé premiata in altri concorsi.

“I giudici non hanno apprezzato solo il mangiarla – prosegue Barsacchi – ma anche il rimangiarla per la sua leggerezza”.