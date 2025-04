Gli oscar della ristorazione in Toscana, ecco tutti i locali premiati

Firenze, 15 aprile 2025 - Una vera e propria mappa del gusto con il meglio della ristorazione in Toscana. Al The Social Hub Belfiore sono stati assegnati i Forchettiere Awards 2025, i premi per la ristorazione patrocinati dal Comune di Firenze e dalla Camera di Commercio. Tra ristoranti, trattorie, pizzerie, cocktail, bar, gelaterie, pasticcerie sono 17 i vincitori per altrettante categorie, più 6 premi speciali tra cui quello alla carriera assegnato allo chef Romano Franceschini del ristorante stellato Romano (Viareggio, Lucca). Durante la cerimonia di premiazione, condotta da Adriana Tancredi davanti a oltre 200 persone, il nome di ogni vincitore è stato annunciato tra una cinquina di finalisti, a loro volta selezionati da una giuria popolare e una tecnica tra gli oltre 200 locali coinvolti nel premio. Le votazioni sono andate avanti per tutto aprile sul sito della testata “Il Forchettiere”. Dal canto loro, i 40 giurati del panel tecnico – il cui voto pesa per il 60% – hanno espresso le loro preferenze, anche per categorie come le nuove aperture del 2024 e per lo chef da tenere d’occhio.