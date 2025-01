Del Vecchio vuole un ristorante top in Versilia. Già avviati i contatti per acquistarlo

Forte dei Marmi (Lucca), 26 gennaio 2025 – Sarebbe inarrestabile la voglia di investimento in Versilia da parte di Mr Luxottica jr. L’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, recentemente salito agli onori della cronaca per aver rilevato i marchi Twiga e Billionaire da Flavio Briatore, sarebbe infatti intenzionato a puntare ancora sulla costa. Ed oltre al celebre beach club di Marina di Pietrasanta con le maxi giraffe e gli arredi afro che sarà da lui rilanciato nel 2025 (nel 2024 Del Vecchio a firmato la trasformazione del Franco Mare in Vesta Mare) intenderebbe acquistare un ristorante di alto target a Forte dei Marmi.

Bocche cucite sui contatti che sarebbero già ben avviati con un progetto alla mano che parrebbe definito. L’interesse per il settore food per il govane rampollo è ben conosciuto: e proprio nei giorni scorsi a Milano Marco Talarico, l’ad di Lmdv Capital il veicolo d’investimento di Del Vecchio, sarebbe andato dal notaio per costituire la nuova Lmdv Hospitality Group, apripista per esercitare in proprio o mediante affitto d’azienda le attività di bar e ristorante, la produzione e la distribuzione di cibi caldi o refrigerati, il commercio al dettaglio o all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche e anche svolgere “eventi didattici, formativi e editoriali inerenti lo scopo sociale”.

Il locale sarebbe stato già individuato con l’intenzione di mettere alla guida della brigata di cucina lo chef tedesco Heinz Beck, attualmente impegnato alla Pergola di Roma ed uno dei nomi al top del settore. Dopo alcune esperienze a Berlino, nel 1994 è arrivato infatti a “La Pergola” del Waldorf Astoria Resort “Cavalieri” di Roma. Nel 1996 si è qualificato come sommelier frequentando un corso dell’Associazione italiana sommelier di Roma, diplomandosi come sommelier professionista due anni più tardi. Sotto la sua guida “La Pergola” ha ottenuto dal 2001 le due stelle Michelin, nel 2004 è il migliore ristorante dell’anno per la Guida Bmw e dal 2005 ha ottenuto anche la terza stella e cinque forchette Michelin, 4 cappelli nella guida de L’Espresso, 95/100 in quella del Gambero Rosso, tre stelle del Veronelli. Un personaggio decisamente da spendere per il Gruppo Del Vecchio che nelle prossime settimane potrebbe pertanto ufficializzare il passaggio di mano di uno dei ristoranti più quotati del Forte.