Leonardo Del Vecchio punta in alto: "Faremo crescere questo brand"

"L’acquisizione del Twiga di Majestas da parte di Triple Sea Food rappresenta un punto di svolta per il panorama italiano della ristorazione di lusso". Il giorno dopo aver portato a termine l’operazione Twiga, Leonardo Maria Del Vecchio (nella foto) non ha dubbi sulla bontà dell’operazione. "Triple Sea Food – ha detto l’imprenditore a capo della società acquirente – ha dimostrato una crescita esponenziale in soli 24 mesi, arrivando a gestire cinque location e tre brand - Vesta Milano, Vesta Forte dei Marmi e Vesta Paraggi; Casa Fiori Chiari Milano; Trattoria del Ciumbia Milano - grazie a una forza lavoro complessiva di 250 dipendenti. L’acquisizione del Twiga di Majestas da parte di Triple Sea Food rappresenta un punto di svolta per il panorama italiano della ristorazione di lusso e costituisce anche – prosegue Del Vecchio – un esempio virtuoso della strategia "buy and build" di LMDV Capital, un modello che crea sinergie operative e un’offerta sempre più completa e diversificata. Il progetto di sviluppo punta su una visione chiara: rafforzare l’identità del brand Twiga e innovare l’offerta ristorativa delle sue location esclusive".

Nella location di Montecarlo verrà inaugurato un ristorante Vesta. La location di Billionaire Porto Cervo diventerà Twiga e ospiterà al suo interno Casa Fiori Chiari e Vesta.