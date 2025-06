Omicidi a Viareggio: il nuovo noir. Paolo Giannotti racconta la città. Una storia di misteri e magia

VIAREGGIO

La città al centro di un romanzo: misteri, esoterismo e magia. E’uscito il nuovo libro di Paolo Giannotti (nella foto) un noir ambientato a Viareggio che ha come sfondo la città del Carnevale. Si intitola "Morte a Viareggio Omicidi e magia nera per Pomplio Nardini", edizioni Fratelli Frilli, nella collana i Tascabili.

Paolo Giannotti, docente e scrittore per passione è al suo secondo romanzo dedicato a Viareggio nel quale racconta questo amore per la città di Burlamacco che fa da sfondo al libro che ha come protagonista Pomplio Nardini, giornalista innamorato del suo lavoro che svolge con passione.

"Amo Viareggio: la città è una città problematica, ma chi leggerà il mio romanzo capirà che uscirà in modo egregio da una storiaccia nella quale la magia bianca e la magia nera, l’esoterismo, il mistero sono gli elementi prepoderanti. Del resto Viareggio è inesorabilmente legata alla storia tragica di Maria Luigia Redoli, morta nel 2019, conosciuta come la Circe della Versilia che beccò l’ergastolo per avere ucciso il ricco marito con l’aiuto del giovane amante. Mi viareggini sono forti mi piace la loro indole".

Pompilio Nardini nel suo primo libro Giallo In Versilia, lo abbiamo lasciato i Versilia in questo nuovo romanzo dov’è?

"In questo nuovo romanzo ha trovato come lavoro quale responsabile dell’ufficio stampa del Club Nautico viareggino. La telefonata di un collega è l’inzio del noir: una ragazza straniera è scomparsa dopo aver partecipato ad un festino privato sulle colline viareggine. Da quella scomparsa si dipana una storia tra omicidi e personaggi loschi. L’epilogo svelerà una verità difficile da rivelare, un segreto che mette a dura prova Pompilio Nardini, Ilio per i lettori".

Viareggio è la città del Carnevale in questo libro si fa riferimento alla manifestazione?

"Certo si fa riferimento al Carnevale del 2015. Il romanzo è un omaggio alla città"

Del resto anche la copertina è "viareggina"

"E’uno scatto del fotografo Maurizio Papucci che immortala la Darsena"

Docente e scrittore per passione quando si è accorto di questa predisposizione?

"Mi piace scrivere da sempre, scrivo di notte a casa mia"

A chi è dedicato il romanzo?

"Ai lettori, in particolare ai lettori viareggini. Speriamo che lo leggano sotto l’ombrellone".

Maria Nudi