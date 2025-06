Progetto "Esperienze". Iniziative per giovani disabili

Da domani e fino alle 12.30 di giovedì 26 giugno, sarà possibile presentare domanda di partecipazione al progetto estivo “Esperienze”, promosso dall’associazione Operazione Uomo, con il contributo dell’amministrazione comunale. L’iniziativa è rivolta a ragazzi adolescenti disabili e si svolgerà a luglio e agosto, con un programma di attività quotidiane. Le giornate saranno organizzate da due operatori qualificati, affiancati da un volontario di supporto, per un impegno settimanale di circa 40 ore. "“Esperienze” – dichiara Duilio Maggi, consigliere alle politiche sociali – nasce con l’intento di offrire un’estate diversa, inclusiva e stimolante, in cui i giovani partecipanti possano sentirsi accolti, valorizzati e protagonisti, vivendo esperienze significative sul territorio. È un’opportunità per creare legami, sperimentare nuove attività, rafforzare la propria autonomia e, soprattutto, sentirsi parte attiva di una comunità che riconosce e sostiene il valore di ogni persona. Progetti come questo sono il risultato di un lavoro di squadra tra istituzioni e realtà del territorio, e rappresentano un segnale importante di attenzione, ascolto e inclusione". Le domande, scaricabili dal sito www.comune.fortedeimarmi.lu.it dovranno essere presentate via pec a [email protected] o di persona all’ufficio protocollo. Per info: 0584 280287/221.