Muore a 13 anni annegato nel laghetto artificiale. La festa di fine scuola finisce in tragedia

Marsciano (Perugia), 16 giugno 2025 – Tragedia in Umbria. Quella che doveva essere una festa per la fine della scuola si è invece trasformata in incubo. Un ragazzo di 13 anni è morto annegato domenica pomeriggio a Marsciano. La tragedia si è consumata in un laghetto artificiale a Pieve Caina.

Da quanto si apprende iI minorenne si trovava nella frazione di Marsciano con degli amici per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Ma i compagni lo hanno perso di vista e sono iniziate le ricerche. Purtroppo il 13nne è stato trovato senza vita nel laghetto, profondo circa sette metri. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Todi.

Quella degli ultimi giorni è una conta terrificante. Solo ieri in Toscana ha perso la vita un bambino di 10 anni, che stava passando una giornata al lago di Bilancino, in Mugello, quando è sparito sott’acqua. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare poco dopo il corpicino tra la disperazione della famiglia che era lì a due passi.

Sempre ieri un 14enne di origine pachistana è morto dopo essere stato recuperato in condizioni disperate nel tratto di mare antistante il bagno Maremoto a Lido degli Estensi (Ferrara) mentre stava facendo il bagno con il fratellino. E nel Ferrarese questa è stata la terza tragedia in acqua nel giro di nemmeno 48 ore: in precedenza le cronache avevano riportato della morte del 16enne marocchino Aymane Ed Dafali, annegato dopo essersi tuffato nel Logonovo per salvare due bagnanti in difficoltà, e un bambino di 6 anni deceduto nella piscina del camping Tahiti.