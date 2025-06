Muore a 10 anni mentre nuota nel lago di Bilancino. Ritrovato il corpo senza vita

Barberino del Mugello, 15 giugno 2025 – E’ stato ritrovato senza vita il corpo del bambino di 10 anni scomparso mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino. L’allarme era scattato intorno alle 17. Sul posto erano immediatamente arrivati i vigili del fuoco. Il piccolo, stando alle prime informazioni, sarebbe annegato mentre stava nuotando. Non è chiaro se con lui ci fossero degli amichetti.

Le ricerche dei sommozzatori all'interno del lago di Bilancino

I soccorsi si erano concentrati fin da subito in prossimità della spiaggia della Cavallina di Via del Torracchione. Sul posto era stata inviata la squadra di terra, il mezzo nautico in navigazione per la ricerca in superficie, mentre dall’alto stava effettuando il sorvolo Drago 147 del reparto volo di Bologna. Che la situazione fosse grave lo si è capito subito, anche perchè sarebbero stati alcuni amichetti che erano con lui a dare l’allarme.

Le ricerche al lago di Bilancino

Sono stati i sommozzatori a recuperare il corpo del piccolo. Il bambino di 10 anni, di origine marocchina, sarebbe annegato mentre faceva il bagno. Sul posto era stato inviato il funzionario e l’Unità di Comando Locale per coordinare le operazioni di soccorso. Presenti anche un’ambulanza e i carabinieri. Le ricerche, come accennato, si sono concentrate anche a terra, nella speranza che il piccolo avesse in qualche modo raggiunto la riva e si fosse riparato da qualche parte. Purtroppo non è stato così.

Adesso toccherà alle autorità cercare di fare chiarezza su quanto accaduto e capire come si siano svolti i fatti. Grande dolore e commozione tra i presenti, mentre i familiari disperati sono stati soccorsi dal 118 perché evidentemente sotto choc. Non è la prima volta che il lago di Bilancino diventa teatro di una tragedia. Purtroppo anche negli anni passati ci sono stati numerosi casi di persone disperse e poi trovate senza vita.

Notizia in aggiornamento