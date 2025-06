Bimbo di 10 anni scompare mentre nuota nel lago di Bilancino. Ricerche in corso

Barberino del Mugello (Firenze), 15 giugno 2025 – Ore di paura al Lago di Bilancino, nel Comune di Barberino del Mugello, dove un bambino di 10 anni risulta disperso. Il piccolo sarebbe scomparso mentre era a fare il bagno. Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Calenzano.

Il lago di Bilancino

I soccorsi si stanno concentrando in prossimità della spiaggia della Cavallina di Via del Torracchione. L’allarme è scattato intorno alle 17. Sul posto inviata la squadra di terra, il mezzo nautico in navigazione per la ricerca in superficie, mentre dall’alto sta effettuando il sorvolo Drago 147 del reparto volo di Bologna.

Vigili del fuoco al lavoro anche con l'elicottero (Foto di repertorio)

In preparazione le immersioni da parte del nucleo sommozzatori inviate dalla sede centrale vegetazione intorno alla zona di ultimo punto di avvistamento. Sono in corso anche le ricerche con una squadra a terra che sta effettuando le ricerche. Sul posto inviato il funzionario e l’Unità di Comando Locale per coordinare le operazioni di soccorso. Presenti anche un’ambulanza e i carabinieri.

Il luogo dove è scomparsa la bambina a Bilancino

Non è la prima volta che il lago di Bilancino diventa teatro di una scomparsa. Negli anni passati ci sono stati diversi casi di bagnanti spariti mentre si trovavano nelle sue acque. Nei fine settimana estivi, il bacino che si trova nel Comune di Barberino del Mugello viene letteralmente preso d’assalto da turisti e bagnanti alla ricerca di un’oasi di pace per sfuggire alla canicola cittadina. Le ricerche del bimbo, di origine marocchina, si stanno concentrando soprattutto nella zona in cui è stato avvistato l’ultima volta, nella speranza che in qualche modo possa aver raggiunto da solo la riva ed essersi rifugiato da qualche parte. Si cerca insomma non solo in acqua, ma anche a terra.

"Non ho ulteriori informazioni al momento, sono in contatto con le forze dell'ordine nella speranza che la situazione evolva nel migliore dei modi possibile. Mi pare di aver capito che si tratti di un bambino (e non di una bambina come comunicato in un primo momento ndr). Sono in corso ricerche anche con sommozzatori e c'è un sorvolo aereo. L'allarme è stato dato subito e le ricerche sono partite abbastanza tempestivamente. L'auspicio è che si risolva nel migliore dei modi possibile", dice la sindaca di Barberino di Mugello, Sara Di Maio