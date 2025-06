Scomparso mentre fa il bagno a Bilancino, le ricerche del bimbo concentrate a Cavallina

Barberino del Mugello, 15 giugno 2025 – Si stanno concentrando nella zona di via del Torracchione, a due passi dalla frazione di Cavallina, le ricerche del bambino di 10 anni scomparso nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, mentre faceva il bagno nel Lago di Bilancino.

L’allarme è scattato intorno alle 17. Il piccolo forse stava nuotando, di sicuro c’è che a un certo punto è stato perso di vista. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. La zona è quella di Cavallina, frazione di Barberino del Mugello. Da via del Torracchione si raggiunge il lungolago, dove ci sono diverse zone in cui nuotare e fare il bagno. In quella zona c’è un sentiero molto conosciuto che percorre tutto il promontorio.

Vigili del fuoco al lavoro anche con l'elicottero (Foto di repertorio)

Sul posto inviata la squadra di terra, il mezzo nautico in navigazione per la ricerca in superficie, mentre dall’alto sta effettuando il sorvolo Drago 147 del reparto volo di Bologna.

In preparazione le immersioni da parte del nucleo sommozzatori inviate dalla sede centrale vegetazione intorno alla zona di ultimo punto di avvistamento. Sono in corso anche le ricerche con una squadra a terra che sta effettuando le ricerche. Sul posto inviato il funzionario e l’Unità di Comando Locale per coordinare le operazioni di soccorso.

Il lago di Bilancino in una giornata di sole (Foto di repertorio)

Si teme il peggio, anche perchè il piccolo potrebbe essere rimasto in acqua a lungo. L’unica speranza è che possa aver in qualche modo raggiunto la riva da solo ed essere in un punto dove non riesce a chiedere aiuto, ma i precedenti di persone scomparse e poi ritrovate annegate nel lago non lasciano ben sperare. In ogni caso le ricerche vanno avanti anche a terra. Sul posto anche un’ambulanza e i carabinieri.