Dopo il caldo arrivano i temporali. Allerta meteo gialla in Toscana: le zone interessate

Firenze, 15 giugno 2025 – Dopo il gran caldo di questi giorni scatta una nuova allerta meteo di colore giallo in Toscana. Riguarda soprattutto le zone appenniniche, che per tutta la giornata di domani, lunedì 16 giugno, potrebbero essere interessate da fenomeni temporaleschi di una certa intensità.

La perturbazione che ha attraversato le province di Prato e Pistoia nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno. Aumentano le temperature (Foto da Windy.com)

Le zone interessate dall’allerta gialla

L’allerta gialla interessa quindi la Lunigiana, la Garfagnana e più in generale le zone montuose del Nord Ovest della Toscana, ma anche la Montagna Pistoiese, la valle del Bisenzio, l’Alto Mugello e parte del Casentino. E’ stata emessa per rischio temporali e rischio idrogeologico: le forti precipitazioni, quindi, potrebbero dar luogo anche a movimenti franosi, smottamenti e altri disagi.

Un temporale estivo (Foto di repertorio)

Già nella giornata di ieri, sabato 14 giugno, un fronte temporalesco aveva interessato le aree a cavallo tra le province di Prato e Pistoia, con forti precipitazioni e grandinate. I fenomeni, cominciati poco dopo le 21, erano durati circa un paio d’ore, salvo poi spostarsi al di là dell’Appennino e nelle zone interne della Pianura Padana.

L’arrivo della goccia fredda

Secondo gli esperti, i temporali di domani faranno da preludio ad una breve flessione dal caldo. L’arrivo della goccia fredda dovrebbe interessare anche la Toscana già da domani, ma è soprattutto nella giornata di martedì che il calo si dovrebbe avvertire in maniera più significativa. Non sono previsti al momento temporali nelle aree pianeggianti della Regione e sulla costa, ma il passaggio dell’instabilità, specie nelle ore pomeridiane e nelle aree interne, potrebbe causare delle piogge improvvise anche di una certa intensità. La tregua dal caldo però non sembra destinata a durare. Da giovedì le temperature torneranno a salire.