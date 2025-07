Il grande caldo infiammerà la Toscana: ecco da quando. Occhio ad afa e umidità

Firenze, 18 luglio 2025 – La Toscana si prepara ad affrontare un’ondata di caldo afoso. Lo anticipa il consorzio Lamma, che nelle sue previsioni aggiornate fotografa una situazione di stabilità termica ma con un crescente aumento dell’umidità, destinato ad accrescere la sensazione di disagio fisico nei prossimi giorni.

Tra oggi, 18 luglio, e domenica 20, non sono attese grandi oscillazioni delle temperature. Le massime si manterranno su valori compresi tra i 34 e i 35 gradi nelle zone interne, con punte localizzate fino a 36 gradi nel Grossetano e nel Senese, soprattutto mercoledì della prossima settimana, il 23 luglio. Lungo la fascia costiera, invece, il termometro sarà un po’ più clemente, con massime comprese tra i 27 e i 29 gradi.

Cresce il caldo a Firenze

Un aumento della nuvolosità tra sabato e domenica potrebbe temporaneamente attenuare il rialzo termico, ma si tratterà di un effetto marginale. Le condizioni generali resteranno ampiamente stabili, con tempo soleggiato e solo qualche nube di passaggio.

Un cambiamento più significativo è atteso da giovedì 24, quando le temperature cominceranno a scendere, specialmente nelle zone interne. Tra venerdì 25 e sabato 26 le massime dovrebbero rimanere sotto i 30 gradi, riportando un po’ di sollievo almeno dal punto di vista termico.

Il vero protagonista dei prossimi giorni sarà però l’umidità. Dopo la giornata di ieri, la più secca di questa fase estiva, i livelli di umidità atmosferica sono in costante risalita. Questo porterà notti via via più calde – a causa dell’aumento delle temperature minime – e una crescente sensazione di afa durante il giorno. Pur in presenza di valori massimi non estremi, l’indice di disagio percepito sarà alto, specialmente nei centri urbani.

Nel frattempo, le condizioni più estreme si registreranno nel sud Italia: in particolare tra Puglia e Sicilia si prevedono punte di 44 gradi. La Toscana, almeno per ora, resterà al riparo dai picchi più elevati, anche se la combinazione tra temperature elevate e umidità alta non sarà di certo piacevole.