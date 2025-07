Meteo Toscana: caldo sopra la media, ma senza eccessi. Le previsioni in vista di agosto

Firenze, 16 luglio 2025 – Un’estate calda, sì, ma senza eccessi. È quanto emerge dalle ultime tendenze elaborate dal Consorzio Lamma, che monitora l’andamento climatico in Toscana e fornisce aggiornamenti regolari su previsioni e scenari meteo. E almeno per i prossimi dieci giorni, la notizia è rassicurante: nessuna grande ondata di calore in vista, né condizioni di forte disagio prolungato.

«In questa fase – spiegano dal Lamma – ci troviamo in una situazione termica che oscilla tra valori medi e leggermente superiori alle medie stagionali. Le temperature sono nel complesso almeno di un paio di gradi sopra la norma, ma si tratta di una condizione abbastanza consueta nel contesto dei cambiamenti climatici attuali».

Un’anomalia, quindi, ma non troppo. Dopo il caldo torrido di Pluto di 10-15 giorni fa, l’estate sembra ora procedere senza eccessivi picchi termici. A confermarlo è anche l’assenza di ondate di calore significative previste a breve termine: «Per ora – aggiungono i meteorologi del Lamma – non sono previste impennate estreme delle temperature fino alla fine di luglio». Le massime, nelle aree interne di pianura, potranno comunque toccare i 33-35 gradi, ma senza quei picchi oltre i 40 che mettono a dura prova soprattutto chi si trova in città.

Anche l’instabilità, per ora, resta contenuta e circoscritta: i fenomeni temporaleschi attesi nei prossimi giorni sono infatti legati soprattutto al riscaldamento pomeridiano e interesseranno, come oggi, mercoledì 16 luglio, le zone appenniniche. Si tratterà in ogni caso di episodi brevi, isolati e di debole intensità. Il resto della settimana continuerà a essere caratterizzato da giornate perlopiù stabili e da temperature gradevoli, nel segno di un’estate dal volto più mite rispetto a quanto annunciato a giugno.

Ma cosa succederà ad agosto? Anche su questo fronte, le indicazioni del Lamma si mantengono cauto-ottimiste. L’attività monsonica, che inizialmente sembrava destinata a intensificarsi, sembra invece meno pronunciata rispetto alle previsioni di giugno. «Al momento – spiegano dalla sala meteo – non ci aspettiamo più le lunghe e sfiancanti ondate di calore annunciate nei modelli precedenti. È probabile che agosto prosegua con brevi fasi di caldo e temperature nel complesso sopra la media, ma senza condizioni di disagio termico persistenti».

Difficile, invece, fare previsioni più precise sulle precipitazioni per il mese prossimo. Il Lamma si limita ad affermare che «sono attese piogge in linea con le medie del periodo», ma oltre questo, nessuna indicazione ulteriore è possibile al momento.

Insomma, salvo imprevisti, quella che ci aspetta sembra un’estate più vivibile del previsto. Una buona notizia, soprattutto per chi non ha l’aria condizionata o deve lavorare all’aperto. Resta da vedere se la tendenza sarà confermata anche nelle prossime settimane, ma per ora possiamo goderci un’estate che – almeno in Toscana – ha per certi versi il sapore delle stagioni di una volta: calde, sì, ma non infernali.