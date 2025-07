Il tennis e i sentimenti: a Firenze la coppia De Minaur Boulter, relax dopo Wimbledon

Firenze, 16 luglio 2025 – Molti appassionati di tennis li avranno magari incrociati in città. Ma sembravano due turisti qualsiasi, per quanto siano due atleti di livello rispettivamente del ranking Atp e Wta. L’australiano Alex De Minaur e l’inglese Katie Boulter hanno trascorso alcuni giorni di relax a Firenze e in Toscana. Uno stop consueto per molti tennisi quello dopo Wimbledon.

E loro, il torneo poi vinto a livello maschile da Jannik Sinner, che ha regalato un sogno all’Italia, lo hanno giocato davvero per quanto non siano riusciti ad andare troppo in là. Ventisei anni lui, ventinove lei. Si sono conosciuti sui campi da tennis e nel dicembre 2024 si sono ufficialmente fidanzati. In attesa del matrimonio.

De Minaur è uno dei top del tennis attuale, numero 12 al mondo, che in questo Wimbledon 2025 è stato sconfitto da Djokovic negli ottavi di finale. Lei non è andata oltre il secondo turno ed è al 41 posto del ranking Wta, la classifica femminile. Firenze è perfetta per una fuga romantica, per dimenticare le delusioni sull’erba del torneo londinese. E così la coppia si è ritratta sui lungarni, con lo sfondo di Ponte Vecchio. Foto che poi ha ripetuto anche al tramonto. D’altronde, lo skyline di Firenze quando cala il sole è irresistibile per tutti. De Minaur e Boulter hanno visitato gli altri luoghi più iconici della città. I due sono coppia fissa dal 2023.

La sintonia c’è anche sul campo: i due hanno giocato insieme in doppio misto a Wimbledon nel 2023. Un duo che ebbe in quel caso comprensibilmente gli occhi di tutti addosso.