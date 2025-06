Coppa Davis e Billie È festa a Chiugiana : "Così alimentiamo la passione per lo sport"

Grande festa mercoledì al Tennis Chiugiana, dove in questi giorni sono esposti i trofei del tennis più iconici del mondo: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte nel 2024 dalle nazionali maschile e femminile a Malaga. La Federazione italiana tennis e padel ha scelto il circolo del presidente Roberto Tenerini come tappa del Trophy Tour nella provincia di Perugia, insieme all’Happy Village di Terni, per premiarlo dei risultati raggiunti, visto che è quello con più tesserati: circa 500. Tantissimi gli appassionati della racchetta che si sono fatti un selfie davanti all’insalatiera d’argento, conquistato dall’Italia dopo 47 anni dall’ultima impresa. All’evento hanno partecipato il presidente della Fitp Umbria, Roberto Carraresi, il vice Maurizio Mencaroni, il presidente del Coni, Aurelio Forcignanò. Presenti anche il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, il consigliere regionale Cristian Betti, il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti. Tenerini, ricordando che il circolo è nato nel ’76, proprio quando la nazionale azzurra alzò in aria la Davis, vincendo la finale contro il Cile, ha ringraziato la Federazione per aver dato al circolo questa possibilità. "È un onore per tutto lo staff che ogni giorno permette al circolo di funzionare al meglio e di ottenere questi risultati, e che in pochi giorni ha contribuito alla riuscita dell’evento". Forcignanò ha sottolineato l’eccezionale stato di forma del tennis a livello nazionale, elemento, come ha ribadito il presidente Carraresi di importante traino per tutta la realtà sportiva ad ogni livello. "L’ appuntamento del Trophy Tour - conclude - coincide in un periodo particolarmente dinamico per il tennis umbro, con gli Internazionali di Perugia che domenica tagliano il nastro".

Silvia Angelici