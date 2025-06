Internazionali Campioni in notturna . Wawrinka e Passaro pronti all’esordio

"Sono felice di essere a Perugia, amo l’Italia e il club è fantastico: questi primi due giorni sono andati bene. Ringrazio MEF Tennis Events per questa importante wild card, ovviamente voglio fare bene. In questo momento penso al presente e nei prossimi mesi voglio tornare tra i primi 100. Come trovo stimoli? Sogni e obiettivi si creano quotidianamente. Magari scendo in campo con qualche limite in più rispetto al passato, ma amo il tennis ed è sufficiente per fare del mio meglio". Parola del campione svizzero Stam Wawrinka, ex numero 3 del mondo, che stasera sul centrale Guerrieri del Tennis club (20,30) esordirà nel torneo Atp Challenger 125 targato MEF contro, Radu Albot. Prima però, alle 18, sarà il turno di Francesco Passaro. Il perugino è chiamato a un esordio tutt’altro che semplice: dovrà vedersela con il collega azzurro Francesco Maestrelli.

Attualmente numero 155 del mondo, appena un mese fa Wawrinka ha raggiunto la finale al Challenger di Aix En-Provence, dimostrando di poter essere competitivo anche a 40 anni. Durante la conferenza stampa nella sede del circolo di via Bonfigli, alla quale erano presenti il padrone di casa Luigi Grafas, il presidente di Mef Marcello Marchesini e il direttore del torneo Francesco Cancellotti, il tennista ha parlato anche della finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz: "È stata una partita fantastica, il livello era incredibilmente alto. Una finale così tra numero 1 e 2 del mondo – ha detto - è quello che il pubblico vuole. Per la concorrenza sarà difficile riuscire a batterli nei prossimi anni".

Applausi e pubblico entusiasta anche in queste prime giornate di sfide degli Internazionali: con Travaglia nel tabellone principale al 2° turno e Basile in main draw.

Silvia Angelici