Animali da compagnia sepolti insieme ai proprietari: la proposta di legge in Toscana

Firenze, 17 luglio 2025 – Animali da compagnia sepolti insieme ai proprietari. E’ la nuova proposta di legge uscita dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana che, se approvata, consentirà la tumulazione degli animali di affezione nei loculi dei loro padroni.

Il testo è stato promosso come prima firma da Andrea Ulmi (Gruppo Misto - Merito e Lealtà) ed è sottoscritto anche dai consiglieri Elena Meini, Giovanni Galli, Massimiliano Baldini (Lega), Marco Landi e Marco Casucci (Gruppo Misto - Merito e Lealtà). L'atto ha avuto il via libera con voto favorevole a maggioranza, con il sì di Andrea Ulmi e Giovanni Galli, l'astensione dei commissari del gruppo Pd, mentre Diego Petrucci (Fdi) non ha partecipato al voto. La proposta approderà adesso in Consiglio regionale per l'approvazione finale.

Con questa norma si offre "la possibilità di permettere agli animali defunti di condividere, anche nel fine vita, lo stesso luogo di sepoltura dei rispettivi proprietari". "La tumulazione nello stesso loculo o tomba - scrivono i proponenti - rappresenta un atto di civiltà e di sensibilità che va incontro ad esigenze affettive di molti cittadini garantendo al tempo stesso la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente". Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone.