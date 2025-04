A Barga ci sono 40 cani in cerca di casa, l’appello della sindaca

Barga (Lucca), 24 aprile 2025 – Quaranta cani di taglia medio-grande cercano casa. A lanciare l'appello, condiviso e rilanciato da Anci Toscana, è la sindaca di Barga, Caterina Campani. L’sos è partito dopo che gli animali sono stati ritrovati in condizioni piuttosto critiche all’interno di una proprietà privata. L'amministrazione comunale, insieme alle associazioni locali, si è subito attivata per affrontare la situazione, ma viste le difficoltà è necessaria e urgente una risposta collettiva. ''Risolvere questa emergenza si sta rivelando molto difficile'', ha infatti ammesso la sindaca. ''Contiamo sul vostro supporto'', ha aggiunto.

E Anci Toscana, come già fatto con successo nel 2021 per il comune di Molazzana, quando venne trovata sistemazione per ben 61 cani ospiti di una struttura abusiva, ha subito raccolto l’appello ed ha scritto alle amministrazioni comunali che hanno canili per chiedere una mano e risolvere il problema.

''Quaranta cani per un comune sono un peso enorme dal punto di vista economico. Se ogni realtà ne potesse prendere 2 o 3, sarebbe una bella dimostrazione di solidarietà fra comuni e il problema sarebbe risolto'', ha detto il direttore di Anci Toscana Simone Gheri. L'appello è rivolto in particolare ai comuni con canili, ma chiunque, anche i privati cittadini, possono offrire un aiuto concreto, accogliendo anche solo uno o due animali.