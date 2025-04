Azzannati da un cane fuori dal bagno vip. In tre all’ospedale

Forte dei Marmi (Lucca), 22 aprile 2025 – Un’allegra domenica di Pasqua in spiaggia per mamma e figlia si è trasformata in un incubo. Con sangue, grida e ambulanza. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica a due donne di Querceta (una signora di 40 anni e la figlia adolescente) che dopo aver pranzato con un gruppo di persone, assieme ai loro due cuccioli di cane volpino, in uno degli stabilimenti balneari vip di Vittoria Apuana, stavano uscendo per tornare al parcheggio. Con loro un 40enne – un ispettore di polizia del commissariato di Viareggio in quel momento fuori servizio – che faceva parte della compagnia di amici. Ma appena il terzetto si è affacciato sulla ciclopista dal bagno vicino è spuntato un cane pastore di grossa taglia che, di corsa, si è buttato sulle due donne che avevano in braccio i cani. Ha morso la mamma al gomito mentre la figlia ha rimediato un profondo buco sulla mano. Poi ha continuato ad avventarsi e azzannare i volpini tra urla e sangue: a quel punto il giovane che era con loro ha afferrato uno dei cuccioli ed è tornato di corsa dentro lo stabilimento, col pastore che lo inseguiva. Il cane gli è saltato alle spalle e l’ha buttato a terra nel vialetto di ghiaino.

In tutto quel caos è stato provvidenziale l’intervento di alcuni dipendenti del bagno che sono riusciti ad allontanare l’animale. “È stato pazzesco – racconta l’ispettore di polizia – quel cane era così pesante e aggressivo che con i denti è riuscito a perforare il mio giubbotto e mentre ero a terra tentando di riparare il volpino, si accaniva senza sosta e sentivo il dolore di denti e unghie sul collo. Ho pensato veramente di morire”.

La peggio infatti è toccata proprio al giovane che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso per i morsi riportati e pure un trauma cervicale causato dalle zampe del pastore tedesco che hanno graffiato e premuto sulla nuca; anche le due donne sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari così come i due piccoli volpini sono stati lasciati in clinica veterinaria: sopravviveranno nonostante le gravi ferite sulla testa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere le testimonianze di un episodio che sicuramente avrà ulteriori strascichi. Anche perché quel cane pastore non sarebbe nuovo ad aggressioni.