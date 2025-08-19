Medicina generale. Corradi nuovo direttore . La nomina della Asl

Francesco Corradi è il direttore della dell’unità operativa complessa Medicina generale della Versilia. La nomina è stata stabilita dall’Azienda a firma della direttrice generale Maria Letizia Casani.

Il dottor Corradi, che prenderà servizio nelle prossime settimane, viene dall’ospedale del Casentino (Bibbiena, Arezzo), nell’ambito dell’Azienda Usl Toscana Sud est, dove dal 2019 è direttore dell’unità operativa complessa di Medicina Interna.

Laureatosi nel 1997 in medicina e chirurgia all’università di Firenze, nel 2022 si è specializzato in Medicina interna, con indirizzo Medicina d’urgenza, sempre a Firenze. Dopo le prime esperienze come medico in formazione all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, come medico dell’emergenza territoriale 118 “Firenze Soccorso” e all’interno nel dipartimento di emergenza urgenza dell’ospedale di Prato, a partire dal 2004 e fino al 2019 ha lavorato come dirigente medico in Medicina interna a Careggi.

Qui è stato impegnato nello "Stroke team" dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria fiorentina con autorizzazione alla gestione acuta della patologia cerebrovascolare e alle procedure di trombolisi in acuto. Ha acquisito grande competenza anche in varie procedure di tipo interventistico quali cateterismo venoso centrale ecoguidato, posizionamento ecoguidato e gestione di accessi vascolari a medio-lungo termine, biopsie osteo-midollari, aspirato midollare e preparazione di strisci midollari, toracentesi, paracentesi, rachicentesi. Dopo la lunga esperienza lavorativa a Careggi, è dunque da 6 anni direttore della struttura di Medicina interna nell’ospedale del Casentino. Ha al suo attivo vari incarichi di alta specializzazione, attività di docenza e numerose pubblicazioni.

"Con questa nomina - sottolinea il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - si riempie una casella importante nell’organigramma dell’ospedale Versilia. Grazie alla sua professionalità, alla sua disponibilità e alla sua capacità di fare squadra, sono certa che il dottor Corradi saprà consolidare la qualità del servizio fornito alla cittadinanza e sarà in grado di accrescere e valorizzare le competenze presenti nella struttura, in un settore davvero strategico".

"Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia in me riposta – dice Francesco Corradi –. Questa nomina rappresenta un traguardo importante per la mia carriera e soprattutto una sfida che si pone, come primo obiettivo, lo sviluppo della Medicina interna in quanto disciplina in grado di supportare tutti i reparti e gli specialisti di branca medica e chirurgica dell’ospedale".