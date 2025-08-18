La storia a piccoli passi

Cronaca
18 ago 2025
PIETRO MECAROZZI
Maxi furto nella casa del dj, bottino da 100mila euro. Rubate anche le protesi. "Firenze invivibile"

Blitz nell'abitazione del producer Marco Laschi, divelto cancello e porta d'ingresso nella notte di Ferragosto: via sneakers da collezione, vini pregiati, borse e oggetti di lusso. "Adesso ho paura, non riconosco più Firenze"

Marco Laschi (foto Marco Mori/New Press Photo)

Marco Laschi (foto Marco Mori/New Press Photo)

Firenze, 18 agosto 2025 – Sono entrati mentre lui era fuori a suonare. Hanno divelto cancello e porta d'ingresso, poi messo sotto sopra l'intera casa. Rubando sneakers da collezione, vini pregiati, borse e oggetti di lusso, e addirittura due protesi. A finire nel mirino dei ladri, questa volta, è stato Marco Laschi, dj fiorentino di fama mondiale, a cui nel 2014 è stata amputata una gamba a seguito di un grave incidente in via Duca di Calabria.

È successo nella notte di Ferragosto: mentre Laschi si trovava in un noto locale della Versilia per una serata, alcuni uomini – almeno due – si sono introdotti nella sua villa nelle colline di Bagno a Ripoli e, dopo aver disattivato l'allarme, hanno portato via un bottino di circa 100mila euro.

Borse e oggetti di marca, bottiglie di vino pregiate, scarpe rarissime il cui prezzo si aggira anche intorno ai 10mila euro a paio, e due protesi per la gamba che oltre a un valore economico non di poco conto, sono fondamentali per la quotidianità di Laschi.

I rilievi dei carabinieri (foto Marco Mori/New Press Photo)

"Sono senza parole – spiega il dj – hanno atteso il momento giusto, perché anche i vicini non erano in casa. Mai vista una violenza simile, hanno distrutto la casa: molto probabilmente miravano alla mia collezione di orologi, che però è custodita altrove, in un luogo sicuro. Non c'era più un quadro appeso alla parete, cercavano la cassaforte, ma non l'hanno trovata".

I balordi hanno agito in tutta calma, concedendosi un pit stop al bagno e perfino un bicchiere di vodka seduti sulle sedie del giardino, prima di darsi alla fuga. Secondo quanto emerge, si tratterebbe di professionisti: i carabinieri intervenuti ieri dopo la chiamata di Laschi, non avrebbero trovato impronte (verosimilmente i ladri indossavano guanti).

Quanto alle protesi, il dj non ha dubbi: "Lo hanno fatto per sfregio – tuona –, è un gesto vile, perché quei dispositivi mi servono. Fortunatamente ne ho altri due, ma uno dei modelli trafugati era creato ad hoc per determinate situazioni, e non averlo più a disposizione mi mette in estrema difficoltà".

Laschi non nasconde poi la delusione che ha provato alla vista della sua abitazione devastata, e da fiorentino confessa di non sentirsi più al sicuro nella 'sua' città. "Adesso ho paura a vivere a casa mia – spiega –, e ciò non è normale. Per lavoro giro il mondo, anche se sono nato e cresciuto a Firenze e continuo a viverci: non penso di esagerare quando dico che la città è diventata invivibile".

E ancora: "Mi sento molto più sicuro a Milano, dove passo molto tempo sempre per lavoro. La nostra zona – conclude – è completamente sprovvista di controlli: non si veda mai una pattuglia, e i residenti percepiscono una condizione di insicurezza continua. Le istituzioni devono prendere dei provvedimenti, perché i fiorentini non si sentono tutelati".

