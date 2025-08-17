La storia a piccoli passi

La storia a piccoli passi
17 ago 2025
DANIELE MASSEGLIA
  Gang dei gavettoni contro il Twiga. "Questi ricchi devono soffrire"

I clienti della lussuosa struttura di Fiumetto bersagliati tutto il giorno da secchiate di acqua mista a sabbia. I passanti filmano la scena: "Si sono accaniti anche su quelli più anziani e hanno fatto piangere una ragazza"

Il Twiga; nel riquadro un gruppo di giovani sulla battigia

Marina di Pietrasanta (Lucca), 17 agosto 2025 – Secchiate di acqua e sabbia per "punire" i ricchi clienti del Twiga di Fiumetto, con momenti di tensione sulla battigia e sotto le tende quest'anno firmate Dolce & Gabbana. Un Ferragosto di follia quello andato in scena venerdì su iniziativa di un folto gruppo di giovani desiderosi di dedicare i gavettoni al noto stabilimento.

"Invece di divertirsi – racconta uno dei passanti – quella banda ha compiuto una vera e propria aggressione allo scopo di rovinare la giornata a chi si trovava dalle parti del Twiga. Sono venuti da sud, intorno alle 12, inzuppando e sporcando in particolare gli anziani, alcuni dei quali hanno reagito in malo modo: hanno alzato le mani in segno di resa ma non è bastato. Poi sono tornati alle 16 e c'è stato il finimondo".

I passanti raccontano di persone bagnate sui lettini al grido "Questi ricchi devono soffrire", con una cliente sporcata dalla testa ai piedi, una ragazza scappata in lacrimeni e le offese anche all'indirizzo della security del Twiga, costretta a intervenire.

