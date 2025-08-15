Del Dotto pronto a correre : "Conosco tutto il territorio e posso dare un contributo"

La storia a piccoli passi

CronacaDel Dotto pronto a correre : "Conosco tutto il territorio e posso dare un contributo"
15 ago 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
L’avvocato Pd sarà nella lista a sostegno di Giani

Alessandro Del Dotto è già stato scelto dal governatore Giani come consigliere speciale per le problematiche della costa toscana

"Ho dato la mia disponibilità al Partito Democratico come candidato al consiglio regionale nel collegio della Provincia di Lucca e a sostegno del presidente Eugenio Giani". L’ex sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto, ufficializza ciò che era nell’aria da tempo. L’avvocato piddino, già scelto da Giani come consigliere speciale per le problematiche della costa toscana, è infatti nome spendibile per la corsa ai palazzi fiorentini.

"Correrò dentro una lista provinciale di altre 7 belle persone, ognuno con la sua storia e le sue sensibilità – spiega Del Dotto – mi faranno compagnia in questo passaggio che chiede, alla Versilia, di farsi finalmente rappresentare da chi propone e può decidere e non più semplicemente di appaltare la propria voce a chi sta lì e si oppone e basta, portando al territorio un bel niente. Prima nell’anima che nel programma, mi porto dietro la gente che conosco di più: la mia Camaiore dove ho amministrato per 10 appassionanti anni, conoscendo che significa governare in montagna, in collina, in pianura e al mare, Viareggio dove sono cresciuto e ho scelto di lavorare con il mio studio legale, la bella Pietrasanta dove coltivo molti contatti personali e lavorativi, la dolce Massarosa dove risiedo, la verde Seravezza che ho sempre frequentato per la sua storia e la sua cultura, la brillante Forte dei Marmi che ho conosciuto e che frequento fra amici e lavoro e la forte Stazzema di cui mi porto dentro la storia di Sant’Anna e le belle montagne. Il territorio resterà al centro, ben oltre le questioni di appartenenza politica. E ascolterò: tutti possono avere una buona idea o una giusta richiesta".

Fra.Na.

